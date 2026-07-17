Nhắn tin xin làm gia sư, nữ sinh bị phụ huynh mắng nặng nề: Sai phép tắc giao tiếp cơ bản hay người lớn cố tình làm khó?

Dù liên tục xin lỗi và giải thích rằng mình không biết, nữ sinh vẫn bị cho là hỗn hào, sau đó bị chặn tin nhắn.

Một đoạn tin nhắn giữa nữ sinh đi xin làm gia sư và phụ huynh đang thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận trên mạng xã hội. Dù cuộc trò chuyện ban đầu diễn ra khá bình thường và nữ sinh luôn giữ thái độ lễ phép, nhưng chỉ sau vài tin nhắn, phụ huynh bất ngờ nổi giận, trách móc gay gắt rồi chặn liên lạc.

Theo nội dung được chia sẻ, nữ sinh chủ động nhắn tin sau khi được người quen giới thiệu. Bạn mở đầu bằng lời chào, tự giới thiệu và xin phép tìm hiểu nhu cầu học của học sinh. Phụ huynh trả lời khá ngắn gọn, yêu cầu đi thẳng vào vấn đề. Nữ sinh tiếp tục hỏi về năm sinh và mục tiêu học tập của học sinh để chuẩn bị tài liệu phù hợp. Cuộc trò chuyện đến đây vẫn diễn ra tự nhiên.

Tuy nhiên, phụ huynh bất ngờ gặng hỏi năm sinh của mẹ nữ sinh. Dù ngạc nhiên, nữ sinh vẫn trả lời mẹ mình sinh năm 1976. Ngay lập tức, phụ huynh cho biết bản thân sinh năm 1975, lớn hơn mẹ nữ sinh một tuổi, đồng thời chất vấn việc xưng "cô" thay vì "bác" và trách bạn không tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đi làm. Dù liên tục xin lỗi và giải thích bản thân không biết trước, nữ sinh vẫn bị quy kết là hỗn hào rồi bị chặn tin nhắn.

Sự việc nhanh chóng gây tranh luận sôi nổi. Nhiều người bày tỏ sự băn khoăn bởi xuyên suốt cuộc trao đổi, nữ sinh luôn giữ thái độ lịch sự, xưng hô "con - cô" tôn trọng và không hề có lời lẽ thiếu chừng mực.

Dù liên tục xin lỗi và giải thích rằng mình không biết, nữ sinh vẫn bị cho là hỗn hào, sau đó bị chặn tin nhắn.

Về nguyên nhân, không ít ý kiến cho rằng sự cố xuất phát từ nếp xưng hô truyền thống. Ở nhiều gia đình và địa phương, việc xưng hô dựa trên tuổi của cha mẹ: người lớn tuổi hơn cha mẹ thì gọi là "bác", nhỏ tuổi hơn thì gọi là "cô", "chú". Vì vậy, vị phụ huynh này xem việc được gọi là "bác" là chuẩn mực bắt buộc.

Tuy nhiên, cư dân mạng nhận định đây không phải quy tắc phổ quát mà ai cũng nắm rõ, nhất là trong lần đầu tiếp xúc giữa hai người xa lạ. Nhiều bình luận chỉ ra rằng gia sư đã rất lễ phép, còn việc gọi "cô, chú" vốn là cách xưng hô lịch sự chung ở nhiều nơi khi chưa thể biết trước tuổi của phụ huynh. Sự khác biệt trong thói quen giao tiếp gia đình hoặc vùng miền có thể dẫn đến hiểu lầm, dù rất khó quy kết cho yếu tố vùng miền bởi mỗi gia đình ở cùng một khu vực cũng có thể có thói quen khác nhau.

Đa số ý kiến đánh giá phụ huynh đã đặt nặng phép tắc quá mức khiến phản ứng trở nên gay gắt không cần thiết. Nếu cảm thấy xưng hô chưa phù hợp, phụ huynh chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng về khoảng cách tuổi tác để nữ sinh điều chỉnh.

Sau cùng, phép lịch sự luôn đáng ghi nhận, nhưng trước những khác biệt về thói quen ứng xử, một lời góp ý nhẹ nhàng sẽ giúp đối phương tiếp thu và sửa đổi ngay, thay vì biến một cuộc trao đổi thiện chí thành tranh cãi căng thẳng.