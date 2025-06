Nhận tin nhắn từ 1 sao nữ đang hot, Trấn Thành đọc đến dòng cuối liền thốt lên: "Câm miệng chứ cãi gì nữa"

Nhắc đến một trong những MC hoạt ngôn, là "linh hồn" của các show truyền hình thực tế Việt thì không thể quên cái tên Trấn Thành. Sau khi thành công trong việc liên kết các anh trai ở Anh Trai Say Hi, Trấn Thành tiếp tục "cầm trịch" show thực tế mới Em Xinh Say Hi quy tụ 30 nghệ sĩ nữ.

Từ tập 1 của chương trình, Trấn Thành đã được khen ngợi bởi sự duyên dáng, thân thiện và có những màn "quăng miếng" lầy lội với dàn sao. Trên trang cá nhân mấy ngày qua, Trấn Thành cũng phải "than trời trách đất" vì hết bị dàn sao nữ canh chụp lại ảnh dìm đến trêu ghẹo về tuổi tác. Trong đó, Phương Mỹ Chi nhiều lần gọi Trấn Thành là "chú" dù đã được nhắc nhở chỉ nên gọi là "anh".

Mới đây nhất, Trấn Thành lại "giận tím người" lên tiếng "phốt" một nữ rapper hot về việc tiếp tục xưng hô với mình là "chú". So về độ tuổi, Trấn Thành và Pháo chênh lệch nhau 16 tuổi. Theo đó, Trấn Thành gọi Pháo với biệt danh mới là "Mắm cà Pháo" và "cảnh cáo" đàn em vì nghe theo lời Phương Mỹ Chi mà không chịu gọi mình là anh. Đáng nói, trong tin nhắn này, Pháo còn chốt lại bằng 1 câu "chí mạng": "Tại mẹ em hơn anh có 3 tuổi à".

Khi đọc được dòng tin nhắn này, Trấn Thành liền đăng đàn: "Đây là cuộc trò chuyện gần đây nhất của tôi với con 'Mắm cà Pháo'. Pháo chưa nổ mà tui 'banh xác' rồi. Nó quất câu cuối chí mạng. Sụm nụ luôn. Nó nói vậy thì thôi câm miệng luôn chứ cãi gì nữa!". Ngoài ra, Trấn Thành cho biết mục đích đăng lên chỉ vui đùa vì sự thật thà, đáng yêu của Pháo chứ không có bức xúc, căng thẳng.

Pháo khiến đàn anh không nói thêm được gì khi thật thà cho biết Trấn Thành chỉ nhỏ hơn mẹ cô có 3 tuổi

Phương Mỹ Chi khiến Trấn Thành "tổn thương nhân đôi" khi chụp lại bình luận về chuyện lệch tuổi của Trấn Thành. Theo đó, Ánh Sáng AZA sinh năm 2006, năm nay 19 tuổi, nhỏ hơn Trấn Thành 19 tuổi

Đây không phải lần đầu Trấn Thành bị dàn nghệ sĩ trẻ gọi là chú. Trấn Thành luôn giữ thái độ thoải mái và hài hước khi kể lại những tình huống dở khóc dở cười ấy. Tại Rap Việt, nam MC từng "sượng trân" và nở nụ cười bất lực khi một thí sinh trẻ xưng "chú". Hay tại chương trình Sóng 23, khi Tiểu Vy vô tư gọi "chú Trấn Thành", anh liền phản ứng bằng cách trêu lại một cách vui vẻ, không hề khó chịu. Ngoài đời, Trấn Thành cũng từng chia sẻ rằng nhiều bạn trẻ xin chụp ảnh cùng rồi gọi "chú", khiến anh phải "sốc nhẹ" nhưng vẫn không quên pha trò. Dù có bị "tổn thương nhẹ" vì vấn đề tuổi tác, Trấn Thành vẫn luôn chọn cách đối diện bằng sự vui vẻ, tự trào duyên dáng đúng cá tính.

Trấn Thành bị dàn sao nữ ở Em Xinh Say Hi "dí" để dìm hết cỡ

Pháo (tên thật: Nguyễn Diệu Huyền) là một trong những gương mặt rapper Gen Z gây chú ý sau cuộc thi King Of Rap 2020. Dù chỉ dừng ở vị trí Á quân, nhưng cô nàng sinh năm 2003 đã kịp tạo dấu ấn riêng với phong cách cá tính, lối rap mạnh mẽ và có phần gai góc. Sự nghiệp của Pháo bứt phá sau bản hit 2 Phút Hơn kết hợp với Masew. Ca khúc viral trên nhiều nền tảng, từng lọt top 1 Shazam toàn cầu, một thành tích hiếm hoi với nghệ sĩ Việt. Từ đó, Pháo dần khẳng định màu sắc riêng trong làng rap, không chạy theo số đông nhưng vẫn duy trì sức hút với loạt sản phẩm như "Trúc Xinh", "Sợ Quá Cơ", "Là Em"... Ngoài âm nhạc, Pháo cũng xuất hiện tại một số chương trình truyền hình như Sao Nhập Ngũ, Em Xinh Say Hi...