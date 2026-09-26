Nhận tin nhắn mẹ học sinh hỏi "Thích nghỉ Tết không?", nữ gia sư đáp "Dạ có": Diễn biến sau đó khiến cô vô cùng xúc động

Câu chuyện đơn giản nhưng chứa đựng sự ấm áp giữa người với người khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Làm gia sư vốn là công việc quen thuộc của nhiều sinh viên để trang trải cuộc sống và tích lũy kinh nghiệm. Thế nhưng, đằng sau những giờ lên lớp, đôi khi sự quan tâm chân thành và tinh tế từ phía phụ huynh lại chính là món quà tinh thần vô giá, tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ trên hành trình tự lập.

Mới đây, một bài đăng chia sẻ đoạn tin nhắn giữa nữ gia sư và phụ huynh trên mạng xã hội thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Câu chuyện đơn giản nhưng chứa đựng sự ấm áp giữa người với người khiến nhiều người không khỏi xúc động.