Nhận tiền tỷ khi trồng lúa bền vững, giảm phát thải

Ngày 18/3, tại Cần Thơ diễn ra lễ vinh danh các đơn vị có thành tích trong thực hiện Dự án Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (TRVC). Mục tiêu của dự án nhằm tổ chức liên kết doanh nghiệp với các nông hộ nhỏ trồng lúa, hướng đến tăng lợi nhuận, giảm phát thải khí nhà kính, đảm bảo các yếu tố công bằng xã hội, góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị lúa gạo bền vững…

Kết quả, vụ Hè Thu 2024 (vụ đầu tiên của dự án) cho thấy những kết quả tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường. Lúa của các nông hộ tham gia dự án đạt mức phát thải thấp hơn so với cách trồng lúa thông thường.

Dự án TRVC đặt ra mục tiêu đạt mức lợi nhuận tối thiểu 30% cho các nông hộ sản xuất nhỏ. Kết quả vụ Hè Thu 2024, lợi nhuận trung bình của nông hộ đạt hơn 59%. Nông dân tham gia dự án được chia sẻ tiền thưởng từ doanh nghiệp, có công ty đã chia 95% tiền thưởng cho tất cả nông hộ tham gia trong chuỗi liên kết của công ty. Công ty đạt giải thưởng cao nhất (khoảng 1,1 tỷ đồng) có hơn 1.500ha lúa đăng ký, đạt mức giảm phát thải khí nhà kính trung bình 6,57 tấn CO2e/ha, lợi nhuận trung bình của nông hộ đạt hơn 68%.

Ông Tôn Thất Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang - cho biết, dự án đã giúp tăng liên kết, phối hợp nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, thực tế cho thấy các mô hình chỉ hiệu quả khi có sự liên kết chặt chẽ.

Để dự án tiếp tục nhân rộng và hiệu quả hơn nữa, ông Thịnh kiến nghị các bên liên quan tiếp tục hỗ trợ các tỉnh thực hiện dự án, hướng đến mục tiêu của Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Doanh nghiệp cần cam kết bao tiêu sản phẩm theo tiêu chuẩn, đảm bảo đầu ra, chế biến sâu để gia tăng giá trị; nông dân, hợp tác xã áp dụng quy trình sản xuất bền vững, tích cực tham gia các mô hình liên kết…

Dịp này, có 8 doanh nghiệp được vinh danh, với tổng giá trị tiền thưởng 200.000 đô la Úc (tương đương hơn 3,1 tỷ đồng). Trong đó, giải thưởng cao nhất hơn 73.000 đô la Úc (tương đương hơn 1,1 tỷ đồng).

Dự án TRVC được Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tài trợ, do Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường , An Giang, Đồng Tháp và An Giang triển khai từ năm 2023-2027.