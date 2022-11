Nhận tiền “bảo kê” cho phương tiện vận tải, một phóng viên bị bắt giữ

Chiều 1-11, tin từ Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Huy Lâm (SN 1976, ngụ xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Ông Trần Huy Lâm là phóng viên của Tạp chí Vận tải ôtô.

Trần Huy Lâm tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Công an thị xã Kỳ Anh xác định thời gian qua, trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để nhận tiền và tổ chức "bảo kê" cho các cá nhân, tổ chức có phương tiện vận tải lưu thông trên một số tuyến đường.

Đến ngày 16-10 vừa qua, Công an thị xã Kỳ Anh đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh bắt giữ ông Trần Huy Lâm. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu mà ông Lâm thường sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định từ năm 2019 đến nay, ông Trần Huy Lâm và những người có liên quan đã nhận tiền của các cá nhân, tổ chức vận tải với mục đích "bảo kê" cho các phương tiện lưu thông tuyến Ninh Bình - Đồng Nai.