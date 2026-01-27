Nhận thưởng Tết 22 triệu, chồng biếu nội 10 triệu - ngoại 2 triệu: Khi vợ không đi làm, tiếng nói trong chi tiêu trở nên yếu thế

Cứ mỗi dịp Tết đến gần, câu chuyện biếu Tết nội - Tết ngoại lại trở thành đề tài gây tranh cãi trong nhiều gia đình. Và câu chuyện của vợ chồng T.M (Hà Nội) dưới đây là một ví dụ điển hình, khiến cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Nhận thưởng Tết 22 triệu, chồng biếu nhà nội 10 triệu, nhà ngoại 2 triệu

Gia đình T.M hiện tại chỉ có người chồng đi làm, vợ ở nhà nội trợ toàn thời gian. Tết năm nay, anh chồng dự kiến được thưởng khoảng 22 triệu - con số không quá lớn, nhưng cũng đủ để hai vợ chồng phải tính toán chi tiêu sao cho hợp lý: tiền sắm Tết, chi tiêu cá nhân, và đặc biệt là tiền biếu Tết hai bên gia đình.

Khi bắt đầu bàn bạc, người chồng đưa ra quyết định khá dứt khoát: "Nhận được tiền thưởng thì biếu bố mẹ luôn. Nhà nội 10 triệu, nhà ngoại 2 triệu. Bảo là vợ chồng con biếu bố mẹ sắm Tết".

Nghe đến đây, người vợ lập tức phản đối. Với cô, sự chênh lệch quá lớn này là không thể chấp nhận. Cô cho rằng nếu đã biếu bố mẹ chồng 10 triệu thì ít nhất bố mẹ ruột của mình cũng phải được 5 triệu. "Bố mẹ em cũng là bố mẹ anh, anh biếu nhà nội 10 triệu thì nhà ngoại ít nhất cũng là 5 triệu chứ".

Tuy nhiên, người chồng không đồng ý. Anh khẳng định chỉ biếu nhà ngoại đúng 2 triệu, coi đó là tiền lì xì cho bố mẹ vợ. Dù vợ phân tích, so sánh hay tỏ ra ấm ức, anh vẫn giữ nguyên quan điểm, không nhượng bộ dù chỉ một chút.

Ăn Tết ở đâu - Chi tiêu ở đó

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi anh chồng nói thẳng: "Tết năm nay ăn Tết ở nhà nội thì biếu bố mẹ 10 triệu là đúng rồi. Có ăn Tết ở nhà ngoại đâu mà cũng đòi biếu nhiều. Ông bà ngoại 2 triệu là được rồi. Đã không làm ra tiền còn đòi hỏi".

Câu nói này của người chồng nhanh chóng khiến nhiều người "sôi máu". Không ít ý kiến cho rằng vấn đề không nằm ở số tiền, mà nằm ở thái độ.

Việc mang chuyện "không làm ra tiền" ra để áp đặt, phủ nhận ý kiến của vợ bị xem là thiếu tôn trọng, thậm chí coi thường công sức nội trợ - thứ công việc không lương nhưng lại chăm lo cho cả gia đình.

Quay lại chuyện Tết nội - Tết ngoại, cũng có ý kiến bênh vực người chồng. Nếu nhìn tổng thể, khoản 10 triệu biếu nhà nội không chỉ là "biếu cho bố mẹ", mà còn bao gồm tiền mua sắm Tết, chi phí ăn uống, tiếp khách, sinh hoạt vì cả gia đình ăn Tết ở nhà nội. Trong khi đó, 2 triệu biếu nhà ngoại mang đúng ý nghĩa là tiền lì xì Tết, không phải tiền sinh hoạt, sẳm sửa ngày Tết.

Tết Nội - Tết ngoại: Mâu thuẫn phát sinh từ những con số

Thực ra, mâu thuẫn của vợ chồng T.M không nằm ở việc biếu 10 triệu hay 2 triệu, mà nằm ở cách hai người gộp mọi khoản chi vào một con số rồi đem so sánh.

Một hướng giải quyết thấu đáo hơn là tách bạch rõ ràng giữa tiền biếu bố mẹ và tiền hỗ trợ lo Tết. Tiền biếu Tết mang ý nghĩa tình cảm, nên hai bên nên tương đương nhau để tránh cảm giác "bên trọng bên khinh".

Còn tiền mua sắm, ăn uống, tiếp khách vì ăn Tết ở nhà nội thì có thể tính riêng, xem đó là chi phí sinh hoạt, không nên đặt lên bàn cân với nhà ngoại.

Việc thống nhất cách chi tiêu ngay từ đầu cũng rất quan trọng. Nếu hai vợ chồng có chung một thỏa thuận rằng, tiền biếu Tết hai bên nội - ngoại sẽ cố gắng ngang nhau, còn chi phí phát sinh do ăn Tết ở đâu thì gửi thêm bên đó, thì mỗi năm chỉ cần điều chỉnh theo điều kiện kinh tế, không phải lặp lại những cuộc tranh luận căng thẳng như thế này.

Về lâu dài, câu chuyện này cũng đặt ra một vấn đề không thể né tránh: Sự chủ động về tài chính. Khi một người hoàn toàn phụ thuộc vào thu nhập của người kia, tiếng nói trong các quyết định chi tiêu lớn nhỏ, kể cả biếu Tết, rất dễ bị xem nhẹ.

Nếu người vợ muốn chủ động hơn trong chuyện biếu Tết nhà ngoại, hoặc muốn sự cân bằng rõ ràng giữa hai bên, thì việc đi làm, có thu nhập riêng sẽ giúp cô có vị thế tốt hơn trong các quyết định tài chính. Khi có tiền trong tay, chuyện biếu bao nhiêu, cho ai sẽ không còn là vấn đề phải tranh cãi hay "xin phép" ai cả.