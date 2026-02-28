Nhận thông tin loạt tiền mặt cùng giấy tờ nằm chơ vơ ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, công an dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ xác minh

Theo Công an TP Hà Nội, 25/02/2026, Công an phường Hoàn Kiếm đã kịp thời tiếp nhận, xác minh và trao trả một chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ, tiền mặt cho công dân bị đánh rơi tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Theo đó, hồi 18h00 ngày 25/02/2026, Công an phường Hoàn Kiếm tiếp nhận thông tin về việc người dân nhặt được 01 chiếc ví da tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và bàn giao cho cơ quan Công an. Bên trong ví có các giấy tờ tùy thân cùng số tiền mặt 2.850.000 đồng.

Công an phường Hoàn Kiếm trao trả tài sản cho người dân

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàn Kiếm đã khẩn trương rà soát, xác minh để làm rõ chủ sở hữu tài sản. Đến khoảng 20h00 cùng ngày, anh B.N.C là chủ nhân của chiếc ví đã đến trụ sở Công an phường Hoàn Kiếm để làm thủ tục nhận lại toàn bộ tài sản. Sau khi đối chiếu thông tin và hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an phường đã trao trả đầy đủ số tiền và giấy tờ cho anh C.

Nhận lại tài sản bị thất lạc, anh C. bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn tới người dân đã trung thực giao nộp tài sản cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hoàn Kiếm đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ trao trả kịp thời.

Việc làm trách nhiệm, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hoàn Kiếm cùng hành động trung thực của người dân đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ; đồng thời góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Công an TP Hà Nội

Minh Ánh