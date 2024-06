Trong những ngày vừa qua, các ngân hàng đang đẩy mạnh nhắc nhở người dùng về việc áp dụng xác thực sinh trắc học khi giao dịch trực tuyến, cụ thể là chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần thông qua ứng dụng ngân hàng. Điều này nhằm giúp khách hàng tránh gián đoạn giao dịch online giá trị lớn trong thời gian tới.

Đây là giải pháp bảo mật quan trọng dựa trên Quyết định 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, chính thức có hiệu lực từ 1/7/2024. Theo đó, các giao dịch lớn từ 10 triệu đồng/lần và 20 triệu đồng/ngày đều buộc phải xác thực sinh trắc học.

Theo Quyết định 2345, dữ liệu sinh trắc học mà các ngân hàng thu thập được buộc phải trùng khớp với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong chip của thẻ căn cước công dân (CCCD) do chính cơ quan công an công an cấp; hoặc xác thực bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID) do hệ thống định danh điện tử tạo lập; hoặc khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong cơ sở dữ liệu của tổ chức cung ứng dịch vụ đã được kiểm tra, đối chiếu với căn cước công dân gắn chip, VNeID.



Nhắc nhở về việc xác thực sinh trắc học được đưa ra thông qua nhiều hình thức trên các nền tảng khác nhau của mỗi ngân hàng. Vì vậy, khi nhận được thông báo (notification) của các ngân hàng về việc xác thực sinh trắc học, người dùng cần ngay lập tức truy cập ứng dụng ngân hàng, làm theo hướng dẫn để đạt đủ điều kiện thực hiện các giao dịch vượt quá 10 triệu đồng/lần, kể từ 1/7/2024.

Thông báo từ Ngân hàng BIDV gửi về điện thoại khách hàng

Thông báo từ Ngân hàng VietinBank gửi về điện thoại khách hàng

Ngân hàng VPBank thiết kế riêng một khu vực trên trang chủ ứng dụng để nhắc nhở khách hàng xác thực sinh trắc học

Ngân hàng MSB cũng đưa logo Cập nhật thông tin sinh trắc học lên trang chủ ứng dụng

Một khách hàng thực hiện bổ sung thông tin sinh trắc học trên ứng dụng của Techcombank

Để có thể xác thực sinh trắc học theo Quyết định 2345, khách hàng có thể tự thao tác trên ứng dụng ngân hàng. Quy trình này gồm ba bước: chụp ảnh mặt trước và sau của căn cước công dân, chạm căn cước công dân gắn chip vào đầu đọc chip trên điện thoại để truyền dữ liệu, và cuối cùng là quét khuôn mặt.

Trường hợp khách hàng chưa có CCCD gắn chip (tức là chỉ còn chứng minh thư nhân dân cũ), khách hàng buộc phải ra ngân hàng để thực hiện giao dịch cũng như cập nhật thông tin sinh trắc học. Ngoài ra, đối với khách hàng là người nước ngoài khi chưa được Bộ Công an triển khai định danh điện tử, sẽ được tạo điều kiện thu thập thông tin sinh trắc học tại quầy.