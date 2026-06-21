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Nhân thân nghi phạm gây thảm án ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
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Trước khi gây ra vụ án mạng khiến 3 mẹ con tử vong tại phường Việt Yên (Bắc Ninh), Nguyễn Văn Tuyên từng ly hôn, đang nuôi hai con nhỏ và có xưởng cơ khí tại địa phương.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 18h ngày 20/6, tại nhà ông N.V.C. ở tổ dân phố Bãi Bằng (phường Việt Yên), do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995, con gái ông C), Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) dùng dao chém chị N., cháu N.H.P. (SN 2016, con chị N.), cháu N.B.B. (SN 2020, con chị N.) và chị N.B.N. (SN 2011, con nuôi ông C.).

Hậu quả, chị N.T.N ., cháu N.H.P. (SN 2016, con trai chị N) và cháu N.B.B. (SN 2020, con gái chị N) tử vong. Chị N.B.N. (SN 2011, con nuôi ông C.) bị thương và được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Tuyên tự sát. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đối tượng đã tử vong.

Gia đình và người thân lo tang cho chị N và 2 con. Ảnh: Nguyễn Thắng

Liên quan vụ án mạng nghiêm trọng này, sáng 21/6, trao đổi với phóng viên Tiền Phong , lãnh đạo UBND xã Bắc Lũng (tỉnh Bắc Ninh) đã thông tin thêm về nhân thân đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990).

Theo vị lãnh đạo địa phương, Tuyên sinh sống tại xã Bắc Lũng, đã mất bố, hiện chỉ còn mẹ. Năm 2024, đối tượng ly hôn vợ . Sau khi hôn nhân đổ vỡ, hai con nhỏ ở cùng Tuyên.

Tại địa phương, Tuyên có một xưởng cơ khí riêng để làm ăn, sinh sống. Đối tượng chưa có tiền án, tiền sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan vụ án.

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