Nhân thân của mẹ đẻ bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến tử vong ở Hà Nội: Chuyến thăm quê cuối cùng của đứa trẻ khiến nhiều người xót xa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tỉnh Ninh Bình) và khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về tội Giết người. Cả hai bị cáo buộc nhiều lần bạo hành cháu B.T.H., 4 tuổi, con riêng của Tâm, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, tuổi thơ của đối tượng Bàn Thị Tâm (20 tuổi) sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ thiếu vắng sự chăm sóc trọn vẹn khi bố mẹ ly hôn sớm.

Chiều 7/5, thi thể cháu bé 4 tuổi bị bạo hành tử vong đã được đưa về gia đình tại thôn Tân Tạo, xã Bắc Quang để lo hậu sự. Ảnh: Người dân cung cấp.

Sau đó, bố mất, mẹ đi bước nữa, để lại Tâm sống cùng bà nội và gia đình chú thím ở thôn Tân Tạo, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (cũ), nay là xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Trao đổi với Báo điện tử Dân Việt, Trưởng thôn Tân Tạo, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết, do điều kiện gia đình thiếu thốn, Tâm gần như không được học hành đầy đủ, chỉ học hết lớp 1 hoặc lớp 2 rồi nghỉ.

Khi mới khoảng hơn 10 tuổi, Tâm đã bỏ nhà đi làm ăn xa. Tuy nhiên, suốt nhiều năm, Tâm ít khi trở về quê, cũng gần như không giao tiếp với hàng xóm trong thôn nên cuộc sống cụ thể ra sao không ai nắm rõ.

Trong quãng thời gian phiêu bạt, Tâm sinh con gái đầu lòng nhưng cha đẻ của cháu bé hiện không rõ tung tích.

Theo Trưởng thôn Tân Tạo, xã Bắc Quang, trước khi lên Hà Nội thuê trọ, bé gái 4 tuổi từng được mẹ gửi học tại Ninh Bình khoảng 1-2 năm.

Sau dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Nguyễn Minh Hiệp sống cùng Tâm xảy ra mâu thuẫn với gia đình ở quê Ninh Bình nên mới bỏ lên Hà Nội thuê trọ và đưa cả hai mẹ con Tâm đi cùng.

Tâm quen và sống chung với Nguyễn Minh Hiệp khoảng 2 năm nay. Dịp cuối năm 2025, cả hai vẫn đưa cháu bé về quê thăm bà nội và chú thím của Tâm, nhưng không ai nghĩ đó lại là lần cuối cùng đứa trẻ trở về quê nhà.

Lời khai của hai bị can và trách nhiệm người mẹ

Theo thông tin trên báo Dân Trí, tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với Tâm và cháu H. khoảng 3 tháng. Thời gian đầu, Hiệp nói vẫn chăm sóc, mua đồ và chiều chuộng cháu. Tuy nhiên, từ tháng thứ hai, cho rằng cháu lì, không nghe lời, Hiệp bắt đầu dùng bạo lực để dạy dỗ.

Bị can khai trong khoảng 2 tuần trước khi xảy ra vụ việc, nhiều lần đánh cháu bằng tay hoặc các vật dụng trong nhà, đồng thời nghĩ ra một số hình phạt nguy hiểm, trong đó có việc bắt cháu đeo bình nước 5 lít trên cổ.

Hiệp khai không ghét cháu bé, chỉ cho rằng cháu láo nên đánh để cháu ngoan và nghe lời. Đáng chú ý, bị can thừa nhận trong quá trình bạo hành, từng nghĩ đến khả năng hành vi của mình có thể khiến cháu bé tử vong, nhưng vẫn tiếp tục đánh, phạt cháu trong nhiều ngày. Có lần, vì cho rằng cháu đi ăn chực, Hiệp đã phạt không cho cháu ăn trong 3 ngày liên tục.

Về lần bạo hành cuối cùng, Hiệp khai khoảng 17h ngày 3/5, khi phát hiện cháu H. đi vệ sinh ra nhà, bị can nói lại với Tâm rồi vào khu vực nhà vệ sinh. Ban đầu, Hiệp dùng vòi nước xịt vào vùng mặt cháu. Sau đó, bị can tiếp tục khống chế cháu và xịt nước nhiều lần. Khi cháu yếu dần, không còn phản ứng bình thường, Hiệp gọi Tâm vào kiểm tra, rồi cùng đưa cháu đi cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp thừa nhận đây là lần bạo hành nghiêm trọng nhất và nói thời điểm đó đã nghĩ không cứu được cháu bé.

Với Bàn Thị Tâm, cơ quan điều tra xác định người mẹ có vai trò trong vụ án. Tâm khai thời điểm sống chung với Hiệp, cô đang mang thai, sức khỏe mệt mỏi nên không trực tiếp chăm sóc con gái riêng mà để Hiệp lo việc vệ sinh, tắm rửa cho cháu. Tâm cũng khai có lần con đi vệ sinh làm bẩn giường, cô và Hiệp gọi cháu dậy rồi đánh. Khi kiểm tra, Tâm đã thấy trên cơ thể con có các vết bầm tím.

Trong lần bạo hành cuối cùng, theo tài liệu điều tra, Tâm chứng kiến con gái bị Hiệp hành hạ nhưng không can ngăn. Chỉ đến khi cháu bé không còn phản ứng, hai người mới đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tại cơ quan công an, Tâm thừa nhận hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật. Bị can nói bản thân “không đáng là mẹ của cháu”, bày tỏ sự hối hận và mong con gái được siêu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án cũng như trách nhiệm của từng người liên quan.