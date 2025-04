Nhẫn tâm giết con để trục lợi bảo hiểm: Công an cho hay người mẹ vẫn ngoan cố chối tội

Ngày 6-4, đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết quá trình điều tra cũng như đến thời điểm này, bị can Tô Thị Ty Na (SN 1981; trú khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã ngoan cố, không chịu thừa nhận hành vi sát hại con ruột.

Bị can Tô Thị Ty Na

Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định Tô Thị Ty Na đã gây ra cái chết của con trai là cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017) vào ngày 2-1-2023 để trục lợi bảo hiểm.

Theo đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc, Thủ tưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra để xác định cụ thể về cái chết của người con trai út của bà Ty Na là cháu Nguyễn Văn Hiếu (mất năm 2021).

Clip: Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tô Thị Ty Na

Liên quan đến vụ việc này, đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết năm 2023, Công an huyện Thăng Bình vào cuộc điều tra nhưng tại thời điểm đó Công an huyện không kết luận được. Vừa qua, qua quá trình rà soát, Công an tỉnh đã rút các hồ sơ vụ việc lên để nghiên cứu, tiếp tục xử lý.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ việc liên quan.

Nhà vệ sinh nơi cháu Nguyễn Văn Hoàng bị mẹ sát hại

Từ công tác kiểm tra rà soát, Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 2-1-2023.

Kết quả điều tra xác định khoảng 22 giờ 5 phút ngày 2-1-2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017) là con ruột Na chết ở nhà vệ sinh. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã xác định đối tượng Na đã có hành vi giết cháu Hoàng, mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm.

Tối 5-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về hành vi giết người.

Bà Nguyễn Thị Bích Tâm (trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) - cô ruột của 2 cháu bé tử vong – cho biết năm 2021, khi đứa con út của bà Ty Na là cháu Nguyễn Văn Hiếu (lúc đó 3 tuổi) mất, gia đình không hề nghĩ ngợi gì, cho rằng đó chỉ là điều rủi ro. Tuy nhiên, khi cháu Hoàng mất, bà Tâm thấy có quá nhiều điều bất thường nên đã trình báo công an điều tra.

Theo bà Tâm, từ trước khi anh trai bà Tâm (tức chồng bà Ty Na) mất thì bà Ty Na vốn đã có tính ham chơi, nhác làm. Năm 2019, anh trai bà Tâm mất để lại cho bà Ty Na chiếc xe du lịch 7 chỗ và căn nhà nhưng sau một thời gian thì bà Ty Na bán cả xe lẫn nhà tiêu sạch tiền.

Gia đình phía bên nội cho 2 con của bà Ty Na (vợ chồng bà Ty Na có 4 người con, 2 cháu đã mất) một mảnh đất trị giá trên thị trường hơn 700 triệu nhưng cuối năm 2024, bà Ty Na cũng dụ dỗ, đem bán rẻ được hơn 400 triệu đồng ăn tiêu hết.

Bà Nguyễn Thị Bích Tâm - cô ruột cháu bé bị mẹ ruột sát hại

Năm 2021, sau khi cháu Hiếu mất, bà Ty Na nhận tiền bảo hiểm hơn 2 tỉ đồng. Có tiền trong tay, bà Ty Na ăn chơi, cờ bạc, thường xuyên vắng nhà, ít quan tâm đến con cái. Bà Tâm là người trực tiếp chăm sóc 3 người con của bà Ty Na. Trong đó, cháu Hoàng được bà Tâm đưa về nhà bên phía nội nuôi dưỡng, đưa đón đi học.

Lâu lâu, bà Ty Na về nhà thì mới kêu cháu Hoàng về nhà ngủ một đêm rồi bà Ty Na lại đi vắng. Cuối năm 2022, bà Ty Na đến đón con về, nói "về ở với mẹ để cô út đi lấy chồng" (thời điểm đó bà Tâm chuẩn bị cưới chồng).

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, ngày 27-11-2001, bà Tô Thị Ty Na từng bị TAND huyện Thăng Bình tuyên phạt 40 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Sau khoảng 1 tuần kể từ khi bà Ty Na đón cháu Hoàng về nhà (đó cũng là thời gian dài nhất mà bà Ty Na ở nhà với con), vào khoảng 22 giờ 5 phút ngày 2-1-2023 thì cháu Hoàng mất.

Khi nghe bà Ty Na gọi điện báo tin, bà Tâm chạy sang thì thi thể cháu Hoàng đã được bồng vào nhà. Bà Ty Na nói rằng cháu Hoàng bị ngã vào xô nước trong nhà vệ sinh. Theo bà Tâm, xô nước này là loại 120 lít, nó thấp hơn cháu Hoàng thời điểm đó.

Người con trai đầu của bà Ty Na kể lại với bà Tâm rằng, trước đó bão vào nên mất điện, cúp nước, gia đình đi mua xô nước này về múc nước giếng nhà hàng xóm chứa để sử dụng. Xô nước này để ở trong nhà nhưng không rõ ai đưa xuống để trong nhà vệ sinh.

Nhận thấy cái chết của cháu Hoàng quá bất thường và trùng hợp với cái chết của cháu Hiếu trước đó, vào sáng hôm sau ngày cháu Hoàng mất, bà Tâm đã đến công an huyện Thăng Bình trình báo. Công an huyện Thăng Bình vào cuộc điều tra nhưng sau đó thông báo cháu Hoàng chết do ngạt nước. Từ đó đến nay, vì lo toan cuộc sống nên gia đình không có yêu cầu công an điều tra lại sự việc. Đến nay, Công an tỉnh Quảng Nam đã lật lại vụ án và đã làm sáng tỏ sự việc.