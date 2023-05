Nhận "ship" 1 bánh heroin lấy 10 triệu đồng từ một người lạ

Ngày 1-5, Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết đang tạm giữ Sùng A Chống (SN 1981, trú bản Nả Háng, xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sùng A Chống cùng tang vật liên quan. Ảnh: Báo CAND

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 29-4, Đội điều tra Tổng hợp Công an huyện Văn Bàn phối hợp cùng Công an xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, bắt quả tang Sùng A Chống đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét, lực lượng công an thu giữ trên người Chống 1 bánh heroin , 2 điện thoại di động, 1 xe môtô BKS 21G1-191.87 cùng một số tang vật liên quan.

Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, bước đầu Chống khai đã nhận vận chuyển thuê cho 1 người đàn ông (không rõ lai lịch) 1 bánh heroin từ tỉnh Yên Bái sang tỉnh Lào Cai với số tiền công là 10 triệu đồng. Khi đang quá trình vận chuyển ma tuý đi bàn giao cho khách hàng thì bị lực lượng công an bắt giữ.