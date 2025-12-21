Nhan sắc xuống cấp trầm trọng của mỹ nam oán hận Triệu Vy suốt 20 năm

Có thể nhiều khán giả trẻ ngày nay không còn nhớ rõ cái tên Chu Hoành Gia, nhưng chỉ cần nhắc đến “Tiêu Kiếm ca ca” trong Hoàn Châu Cách Cách 2 thì chắc chắn là cả một bầu trời ký ức ùa về. Năm ấy, Tiêu Kiếm xuất hiện với dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, phong thái hiệp nghĩa, là hình mẫu “huynh trưởng quốc dân” khiến không ít khán giả nữ mê mẩn. Thế nhưng theo thời gian, hình ảnh hiện tại của nam diễn viên lại khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Trong loạt ảnh gần đây, Chu Hoành Gia xuất hiện với chiếc áo thể thao khóa kéo nửa cổ, thân hình phát tướng thấy rõ, phần cổ gần như “biến mất”. Dù để tóc húi cua gọn gàng, nhưng mái đầu đã bạc trắng quá nửa, khiến anh trông già hơn hẳn so với tuổi thật. Khuôn mặt không quá nhiều nếp nhăn, song chính mái tóc bạc và vóc dáng nặng nề đã khiến “mỹ nam năm nào” nay mang dáng dấp của một ông chú trung niên kém sắc.

Quay ngược thời gian về Hoàn Châu Cách Cách 2, vai Tiêu Kiếm - anh trai của Tiểu Yến Tử chính là một trong những điểm sáng lớn nhất của phần phim này. Nhân vật hội tụ đủ các yếu tố anh hùng trượng nghĩa, sẵn sàng xả thân cứu người, lại còn có mối tình đẹp với Tịnh Nhi cách cách (Vương Diễm). Cặp đôi Tiêu Kiếm - Tịnh Nhi từng được xem là “bảo chứng cảm xúc”, được khán giả yêu thích không kém cặp đôi chính.

Chu Hoành Gia sinh năm 1970, lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh danh giá. Trước và sau Hoàn Châu Cách Cách, anh từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Võ Lâm Ngoại Sử, Bi Hoan Tuế Nguyệt, Lão Tam Cư, Mắc Bẫy… Tuy nhiên, sự nghiệp của anh chưa bao giờ thực sự bứt phá lên hàng sao hạng A.

Nhắc đến Tiêu Kiếm, không thể không nhắc tới Hàm Hương - Lưu Đan, nhân vật đóng vai trò then chốt thúc đẩy mạch truyện của phần hai. Sinh năm 1975, Lưu Đan sở hữu nhan sắc kiều diễm, từng được đánh giá là không hề thua kém Triệu Vy hay Lâm Tâm Như ở thời điểm đó. Vai diễn Hàm Hương nhanh chóng chiếm được cảm tình lớn từ khán giả, mở ra một tương lai đầy hứa hẹn cho nữ diễn viên trẻ.

Thế nhưng bi kịch đã ập đến quá sớm. Ngày 30/1/2000, Lưu Đan qua đời trong một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau bữa tối cùng hai người bạn, cô lên đường tới Quảng Đông để tham gia một sự kiện quảng bá Hoàn Châu Cách Cách 2 cùng Chu Hoành Gia và một quay phim. Vì quá mệt, Lưu Đan nằm nghỉ ở hàng ghế sau, trong khi Chu Hoành Gia ngồi phía trước.

Tai nạn bất ngờ xảy ra khiến Lưu Đan bị văng khỏi xe. Nam diễn viên đóng vai Tiêu Kiếm từng đau đớn kể lại: "Cô ấy bị hất ra ngoài, đầu đập xuống đường, máu từ mũi và miệng tuôn ra như nước". Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nhưng do mất máu quá nhiều, Lưu Đan đã trút hơi thở cuối cùng trên đường tới bệnh viện, để lại nỗi tiếc thương khôn nguôi cho đồng nghiệp và khán giả.

Chu Hoành Gia là người chịu cú sốc tinh thần lớn nhất khi tận mắt chứng kiến bạn diễn ra đi trong tay mình. Anh suy sụp, đau buồn tột độ và thể hiện rõ sự tang thương trong lễ tang của Lưu Đan. Theo truyền thông Trung Quốc, hai người vốn quen biết và thân thiết từ trước khi tham gia Hoàn Châu Cách Cách 2, vì vậy tình cảm dành cho nhau càng sâu đậm hơn.

Cũng từ đây, Chu Hoành Gia nảy sinh nỗi oán trách kéo dài suốt nhiều năm đối với Triệu Vy và Lâm Tâm Như, khi hai nữ diễn viên không xuất hiện tại tang lễ của Lưu Đan mà vẫn tiếp tục công việc. Sau này, phía Triệu Vy từng lên tiếng giải thích rằng vào thời điểm đó cô quá nổi tiếng, lo sợ sự xuất hiện của mình sẽ gây hỗn loạn, ảnh hưởng đến sự trang nghiêm của lễ tang.

Sau Hoàn Châu Cách Cách, Chu Hoành Gia vẫn tiếp tục đóng phim nhưng dần lui về tuyến vai phụ trong các dự án như Nhạc Du Nguyên, Săn Băng… Trên màn ảnh hiện tại, khán giả khó có thể nhận ra chàng Tiêu Kiếm phong độ, nghĩa hiệp năm nào. Ngoại hình phát tướng, mái tóc bạc phơ cùng ánh mắt trầm lặng dường như cũng phản chiếu phần nào những thăng trầm, mất mát và day dứt mà nam diễn viên đã mang theo suốt hơn 20 năm qua.