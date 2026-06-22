Nhan sắc vợ hơn 3 tuổi của Văn Thanh

Sau tiệc cưới tại Hà Nội tối 20/6, cặp Văn Thanh - Bích Hạnh được khán giả quan tâm sau khi vợ cầu thủ công khai có con gái riêng. Người đẹp cho biết điều khiến cô lo lắng nhất trước ngày cưới không phải bản thân mình mà là cảm xúc của con khi phải xuất hiện trước đông người và nhận sự quan tâm từ dư luận.