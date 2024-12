Nhan sắc và profile dàn thí sinh Hoa hậu Văn hóa Hữu nghị Quốc tế 2025 tổ chức tại Nhật Bản

Hoa hậu Văn hóa Hữu nghị Quốc tế 2025 là cuộc thi sắc đẹp dành cho phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

Cuộc thi nằm trong chuỗi chương trình “Xuân quê hương” diễn ra từ ngày 4/1 tại tỉnh Saitama và kết thúc tại Fukuoka ngày 12/1/2025. Từ Việt Nam sang Nhật dự thi gồm 8 thí sinh, họ được kỳ vọng sẽ “làm nên chuyện” ở cuộc thi nhan sắc mang tinh thần hữu nghị giữa hai quốc gia.

Nguyễn Thanh Thanh người đẹp đến từ Tiền Giang tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Thời trang tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, từng tham gia khá nhiều cuộc thi nhan sắc với thành tích: Á khôi 1 Hoa khôi sông Vàm, top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, top 6 Người đẹp biển Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Nguyễn Thanh Thanh

Phạm Thị Đan Chi

Huỳnh Phan Như Ngọc.

Phạm Thị Đan Chi đến từ TPHCM, từng đoạt danh hiệu á quân Wake Up KOC và top 10 KOC Vietnam. Cô gây chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế The Shoppertainer đội Call me Duy.

Sau cuộc thi này, Đan Chi tham gia Miss Universe Vietnam 2024 và có mặt trong top 16 chung cuộc. Tại cuộc thi, cô nàng nhận được sự đánh giá cao bởi nhan sắc nổi bật, khả năng catwalk ấn tượng và tính cách dịu dàng, thân thiện.

Huỳnh Phan Như Ngọc đến từ Đồng Nai tốt nghiệp Đại học Luật TPHCM và hiện là MC Biên tập viên Đài truyền hình tỉnh Đồng Nai. Hiện tại, Như Ngọc đang học Thạc sĩ tại trường Đại học Kinh tế TPHCM.

Cô nàng cũng là đồng tác giả cuốn sách: “Circular Economy and its Implementations in the Southeast Asia” cùng Giáo sư Almas Heshmati do NXB Springer xuất bản. Vừa qua, cô nàng cũng đã xuất sắc đạt được học bổng bán phần tại Đại học Colorado State University, Mỹ với chương trình Cử nhân Tâm lý học.

Bùi Thị Thu Thìn

Phi Nhung Ilynn Sasolith

Nguyễn Thị Kim Châu

Bùi Thị Thu Thìn đến từ TPHCM là cái tên khá nổi tiếng trên mạng xã hội bởi khả năng sáng tạo nội dung. Cô nàng cũng từng đoạt một vài thành tích nổi bật tại các cuộc thi nhan sắc như: Á hậu 2 Miss Global Asian 2024, Ambassador Miss Globe Vietnam 2024.

Phi Nhung Ilynn Sasolith đến từ Tiền Giang có thể nói là thí sinh “ngoại lệ” tại Hoa hậu Văn hóa Hữu nghị Quốc tế 2025. Cô được một đại diện cấp quốc gia tại nước khác ghi danh ở cuộc thi này.

Chân dài “Việt kiều” này nhận được sự kỳ vọng cao cho danh hiệu của cuộc thi năm nay. Cách đây không lâu, Phi Nhung từng nhận được sự chú ý lớn khi mang sash Germany để đến với Miss Grand 2024. Sau khi “trắng tay” tại cuộc thi, cô nàng xuất sắc đạt được danh hiệu Miss Celebrity Europe 2024.

Nguyễn Thị Kim Châu đến từ Tây Ninh cũng có nhiều kinh nghiệm tại các cuộc thi nhan sắc. Cô là mẹ đơn thân duy nhất tham gia cuộc thi năm nay và gây chú ý bởi câu chuyện truyền cảm hứng tích cực từ bản thân.

Một mình vừa đảm nhận nhiều vai trò trong gia đình, Kim Châu đã phải trải qua không ít những biến cố trong cuộc sống. Bằng niềm tin về “trang sách mới” ở tương lai, chân dài gốc Tây Ninh này đã không ngừng cố gắng trong công việc để có thể ổn định cuộc sống và theo đuổi niềm đam mê của bản thân.

Phạm Thanh Thanh

Dương Thị Thanh Thảo

Dương Thị Thanh Thảo đến từ Đắk Lắk là sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM. Cô nàng từng đạt được danh hiệu Á khôi 1 của Nét đẹp Sinh viên HUFLIT 2020. Cô nàng có năng khiếu nổi trội về giọng hát, từng lọt top 5 Grand Voice của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024.

Phạm Thanh Thanh đến từ Quảng Ninh là một MC song ngữ khá đắt show ở nhiều sự kiện và chương trình lớn. Tại cuộc thi này, cô nàng cũng giữ nhiệm vụ là “cầu nối” giữa ban tổ chức, thí sinh với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cũng như Bộ Ngoại giao.