Im Ye Jin

Nếu những ai là mọt phim Hàn chắc hẳn không thể quên gương mặt quen thuộc của nữ diễn viên gạo cội Im Ye Jin, người từng xuất hiện trong những bộ phim nổi tiếng như Hoàng Cung, Vườn sao băng ...

Gia nhập làng giải trí từ năm 14 tuổi nhưng phải mất đến 3 năm sau đó, Im Ye Jin mới vụt lên trở thành ngôi sao sáng nhờ màn thể hiện xuất sắc trong bộ phim I Really Really Like You.

Thời điểm đó, bà là mẫu hình bạn gái lý tưởng trong mắt của hàng triệu chàng trai xứ Lim chi bởi vẻ ngoài thánh thiện, thanh khiết, nhất là nụ cười ngọt ngào đủ sức làm "tan chảy" mọi trái tim.

Thậm chí, vào thời điểm đó, bà còn được người dân Hàn Quốc ưu ái gọi với cái tên "tình đầu quốc dân".

Có thể nói, đôi mắt to tròn, chiếc mũi dọc dừa và khuôn miệng xinh xắn của nữ diễn viên là niềm mơ ước của mọi cô gái trong những năm 1970.

Với 45 năm bôn ba trong nghề với đủ các kiểu vai diễn, đến nay bà đã bỏ túi hơn 30 phim điện ảnh và hàng loạt phim truyền hình.

Những năm trở lại đây, khi đã bước sang tuổi U60, Im Ye Jin thường xuyên xuất hiện trong những vai diễn người mẹ của nữ chính, nữ phụ nghiêm khắc, quản lý...

Hiện tại ở tuổi 59, Im Ye Jin vẫn giữ được vẻ đẹp quý phái, cao sang. Bà có cuộc hôn nhân viên mãn với ông xã là đạo diễn và nhà sản xuất phim truyền hình của đài MBC.

Lee Mi Yeon

Lee Mi Yeon sinh năm 1971 trong một gia đình khá giả tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Thời điểm còn ngồi trên ghế nhà trường, nữ diễn viên luôn nổi bật hơn so với bạn bè cùng lứa vì học giỏi, thích ca hát.

Năm 1987, khi mới 16 tuổi, cô được người thân, bạn bè động viên tham gia các cuộc thi nhan sắc và đoạt Hoa hậu Lotte. Danh hiệu này là bước đệm đưa Mi Yeon vào làng giải trí, được nhiều thương hiệu lớn "săn đón", mời làm gương mặt đại diện.

Lee Mi Yeon được đông đảo khán giả biết đến sau thành công vang dội của bộ phim Happiness Does Not Come In Grades. Cuối thập niên 80, gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa của người đẹp rất được các nhãn hàng ưa chuộng.

Giai đoạn 1987 - 1989, cái tên Lee Mi Yeon dần trở nên quen thuộc với khán giả Hàn Quốc vì cô xuất hiện với tần suất dày đặc trong quảng cáo giờ vàng trên truyền hình.

Vào thời điểm đó, các chuyên gia sắc đẹp nhận xét Lee Mi Yeon có đường nét thuần Hàn, tự nhiên và vóc dáng cân đối với chiều cao 1,67 m. Cô thường là gương mặt trang bìa các tạp chí của Hàn.

Nhờ vậy nên hình ảnh của Lee Mi Yeon xuất hiện khắp mọi nơi, trở thành ngôi sao quảng cáo hàng đầu. Không chỉ vậy, cô còn kế thừa luôn danh hiệu "tình đầu quốc dân" từ đàn chị Im Ye Jin.

Năm 1995, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Lee Mi Yeon khiến người hâm mộ bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với nam tài tử Kim Seung Woo, thời điểm đó vẫn là cái tên không nổi bật trong nghề. Sau 5 năm, cặp đôi ly hôn vì khác biệt tính cách và quan điểm sống.

Nhiều người cho rằng, Mi Yeon năng động và thích bay nhảy, thì Kim Seung Woo lại trầm tĩnh, ít nói.

Hôn nhân thất bại trong độ tuổi 20 khiến Lee Mi Yeon không có dũng cảm để đi thêm bước nữa, trong khi chồng cũ của cô đang có cuộc sống hạnh phúc bên người đẹp Kim Nam Joo. Ở tuổi 48, cô được nhận xét trẻ trung. Người đẹp hài lòng với cuộc sống độc thân,

Shim Eun Ha

Nhắc đến người đẹp hàng đầu Hàn Quốc những năm 90, chắc chắn không thể bỏ qua Shim Eun Ha. Vẻ đẹp thoát tục, dịu dàng, cùng ánh mắt sâu lắng của người đẹp từng một thời làm điên đảo hàng triệu công chúng.

Sinh năm 1972, không chỉ được yêu thích bởi nhan sắc xinh đẹp, Shim Eun Ha còn được công nhận bằng tài năng trong lĩnh vực điện ảnh và là "bảo bối xứ Hàn" được người dân xứ sở kim chi hết mực yêu quý.

Lần đầu góp mặt trong dự án "Ba gia đình trong một mái nhà", đã giúp đưa cô lên hàng ngũ sao hạng A, được đóng chính trong nhiều phim ăn khách.

Không giống như các diễn viên cùng trang lứa, Shim Eun Ha chỉ ngồi một góc để nghiên cứu kịch bản và học thuộc lời thoại, đồng thời rất ít giao du nhiều với giới nghệ sĩ. Chính vì lẽ đó, cô còn được mọi người gọi với cái tên "Nữ hoàng băng giá" hay "ngôi sao lạnh lùng".

Về cuộc sống cá nhân, vốn được biết đến là ngôi sao khá kín tiếng, nên rất ít khi chuyện tình cảm được Shim Eun Ha nhắc trên báo chí, truyền thông. Nữ diễn viên từng trải qua mối tình đầy đau khổ với Jung Ho Young, chồng hiện tại của "bảo vật quốc gia" Lee Young Ae .

Hai người yêu nhau năm 1998 song bị gia đình nữ diễn viên phản đối kịch liệt vì Jung Ho Young đã qua một đời vợ. Shim Eun Ha từng bỏ nhà đi vì mâu thuẫn với cha mẹ.

Có tin đồn, Shim Eun Ha dự định kết hôn cùng Jung Ho Young, sau đó từ bỏ làng giải trí, cùng chồng sang Mỹ sinh sống. Hai người lên kế hoạch cưới vào tháng 9/2001.

Hai ngày trước đám cưới, Shim Eun Ha hủy hôn. Khi tin hủy hôn gây ồn ào showbiz Hàn, Shim Eun Ha chỉ nói: "Mong anh Jung Ho Young không bị tổn thương".

Sau cuộc tình với chồng Lee Young Ae, Shim Eun Ha kết hôn với giảng viên đại học Ji Sang Wook và chính thức rút chân khỏi showbiz.

Thỉnh thoảng, cô chỉ xuất hiện cùng chồng trong các sự kiện chính trị nhưng vẫn thừa sức khiến mọi người xuýt xoa, công nhận: "Gừng càng già càng cay".