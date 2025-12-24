Nhan sắc tuổi 49 của mỹ nhân "Gái nhảy" là bà chủ công ty

Mới đây, danh hài Thúy Nga cùng ca sĩ Leon Vũ tới nhà một người bạn ở Mỹ chơi thì bất ngờ gặp diễn viên Minh Thư, người từng nổi đình đám qua phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng.

Ở tuổi 49, diễn viên Minh Thư vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp và điệu đà. Cô giữ được vóc dáng thon gọn, đôi chân dài miên man và phong cách gợi cảm như ngày nào.

Minh Thư

Nữ diễn viên dù định cư tại Mỹ nhưng vẫn thường xuyên về Việt Nam làm việc. Thúy Nga vừa thấy Minh Thư đã thốt lên: "Dạo này tôi thấy Minh Thư đi về Việt Nam làm chương trình suốt".

Minh Thư chia sẻ: "Tôi có công ty sản xuất chương trình nên hay về Việt Nam đầu tư các chương trình. Công ty tôi tự dựng, quay hết tất cả, có cả Youtube.

Tôi còn chuẩn bị làm phim Gái nhảy phần 3 – Tình một đêm đây, chưa biết phim điện ảnh hay web drama nhưng có kịch bản xong hết rồi, đang tính. Kịch bản phim Gái nhảy 3 hay lắm.

Ngày 28/12 này tôi bắt đầu casting phim, tháng 3 năm sau là bắt đầu bấm máy quay rồi".

Leon Vũ nghe vậy liền hỏi đùa: "Vậy Minh Thư giờ có vào vai gái nhảy nữa không?". Minh Thư đáp: "Tôi bây giờ nhảy đến cái gì rồi, gái nhảy đã là gì".

Minh Thư còn thuyết phục Thúy Nga nếu về Việt Nam mà muốn quay phim hay MV thì tới công ty của mình quay vì công ty lo liệu hết mọi thứ. Cô nói: "Con gái tôi giờ lớn rồi nên cứ bay đi bay lại được. Tôi vẫn đang quay MV cho các đồng nghiệp suốt. Tôi quay 5 MV liên tiếp rồi, giờ còn 10 bài nữa chưa quay".

Diễn viên Minh Thư là một trong những gương mặt đình đám của điện ảnh Việt những năm 2000, gắn liền với vai diễn Hạnh trong bộ phim điện ảnh "Gái nhảy" của đạo diễn Lê Hoàng. Với gương mặt sắc sảo, thân hình nóng bỏng cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, cô đã lột tả thành công hình ảnh một cô gái nhảy vừa đáng thương, vừa đáng trách, lăn lộn giữa dòng đời nghiệt ngã.

Thành công vang dội của bộ phim không chỉ đưa tên tuổi Minh Thư trở thành ngôi sao hạng A, mà còn giúp cô đạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Cánh Diều Vàng năm 2003. Dù sau này cô có tham gia nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh khác như Lấy vợ Sài Gòn hay Hương phù sa, cái tên Minh Thư vẫn luôn được khán giả nhớ đến nhiều nhất với biệt danh "Kiều nữ Gái nhảy".

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi trung niên và định cư tại Mỹ, Minh Thư vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, trẻ trung và phong cách thời trang quyến rũ như thuở mới vào nghề. Cô vẫn duy trì niềm đam mê nghệ thuật bằng cách tham gia các buổi biểu diễn âm nhạc và sự kiện văn hóa trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại.