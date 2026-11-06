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Nhan sắc tuổi 30 của Hoa hậu Việt Nam có chồng là Chủ tịch hãng hàng không

Minh Ngọc
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Kể từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân và làm mẹ, phong cách của nàng hậu cũng có nhiều thay đổi.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh vẫn thi thoảng xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Ở tuổi 30, sau 4 năm kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang và trải qua hai lần sinh nở, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch và ngày càng mặn mà.

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2016 tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện. Với thiết kế váy trắng kem nhẹ nhàng, kết hợp mái tóc dài cùng lối trang điểm tự nhiên, Đỗ Mỹ Linh khoe vẻ đẹp dịu dàng, đường nét gương mặt hài hòa. Dù lựa chọn phong cách không quá cầu kỳ, nàng hậu vẫn nổi bật với thần thái sang trọng, cuốn hút.

Kể từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân và làm mẹ, phong cách của Đỗ Mỹ Linh cũng có nhiều thay đổi. Không còn thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh lộng lẫy như thời mới đăng quang, người đẹp ngày càng ưu ái các thiết kế thanh lịch, kín đáo và tinh tế. Chính vẻ đẹp đằm thắm cùng phong thái tự tin, trưởng thành đã giúp nàng hậu giữ được sức hút riêng sau một thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ diện với visual sáng trưng ở sự kiện. Nguồn: showbiz radar

Nhan sắc tuổi 30 của Hoa hậu Việt Nam có chồng là Chủ tịch hãng hàng không - Ảnh 1.

Tại sự kiện mới đây, không cần trang điểm cầu kỳ, nàng hậu vẫn nổi bật nhờ những đường nét hài hòa và vẻ ngoài tươi tắn. Nguồn: showbiz radar

Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, con trai thứ hai của bầu Hiển, vào tháng 10/2022. Đám cưới của cặp đôi thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc sống của Hoa hậu Việt Nam 2016. Ông xã của nàng hậu hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT của một hãng hàng không.

Sau khi kết hôn, người đẹp dần hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tháng 7/2023, vợ chồng cô chào đón con gái đầu lòng, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình hôn nhân.

Nhan sắc tuổi 30 của Hoa hậu Việt Nam có chồng là Chủ tịch hãng hàng không - Ảnh 2.

Sau khi lập gia đình, Đỗ Mỹ Linh dành nhiều thời gian cho tổ ấm và công việc kinh doanh. Ảnh: FBNV

Nhan sắc tuổi 30 của Hoa hậu Việt Nam có chồng là Chủ tịch hãng hàng không - Ảnh 3.

Ông xã của nàng hậu hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT của một hãng hàng không. Ảnh: FBNV

Sau một thập kỷ đăng quang, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được sức hút riêng. Từ hình ảnh nàng hậu ngọt ngào ngày nào, cô ngày càng ghi dấu ấn với vẻ đẹp trưởng thành, đằm thắm và phong thái tự tin của một người phụ nữ hiện đại. Trên mạng xã hội, nàng hậu thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên ông xã và con gái, nhưng hiếm khi tiết lộ quá sâu về chuyện riêng tư.

Nhan sắc tuổi 30 của Hoa hậu Việt Nam có chồng là Chủ tịch hãng hàng không - Ảnh 4.

Nhan sắc tuổi 30 của Hoa hậu Việt Nam có chồng là Chủ tịch hãng hàng không - Ảnh 5.

Sau một thập kỷ đăng quang, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được sức hút riêng. Ảnh: FBNV

Nhan sắc tuổi 30 của Hoa hậu Việt Nam có chồng là Chủ tịch hãng hàng không - Ảnh 6.

Trên mạng xã hội, nàng hậu thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên ông xã và con gái. Ảnh: FBNV

Nam nghệ sĩ đình đám SN 1973 quê Vũng Tàu làm ông chủ bảo tàng hơn 400 cổ vật ở phường An Khánh, TP.HCM

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