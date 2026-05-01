Nhan sắc Trúc Anh (Mắt Biếc) dạo này lạ lắm

Tối 26/5, đoàn phim Ốc Mượn Hồn đã tổ chức buổi họp báo ra mắt với sự tham dự của hàng chục ngôi sao cực hot của Vbiz như Hòa Minzy, Thanh Thuỷ, Jun Vũ, Ngọc Thanh Tâm, Hạ Anh, Đỗ Nhật Hoàng, Tín Nguyễn, Thiên Ân... cùng dàn diễn viên Quốc Trường, Tiểu Vy, Anh Phạm, Yên Đan và đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Trong đó, Trúc Anh vẫn được chú ý với nhan sắc trong trẻo dễ mến và nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Trúc Anh chọn chiếc váy quây màu be dễ thương, thể hiện nét quyến rũ nữ tính. Mỹ nhân phim Mắt Biếc thần thái tự tin, ứng xử thanh lịch, visual nét căng, đường nét gương mặt tinh tế dù không thon gọn như xưa.

Trong dàn mỹ nhân lứa 9X của màn ảnh Việt, Trúc Anh luôn là cái tên gây thương nhớ cho khán giả chỉ với một vai diễn Hà Lan trong phim điện ảnh Mắt Biếc. Cô giống như ánh trăng sáng chiếu rọi trong tâm trí người xem, để rồi dù ngoại hình Trúc Anh thay đổi thế nào, nét trong trẻo mong manh, ngây thơ và dễ mến ấy vẫn là điều khiến công chúng ấn tượng mạnh nhất.

Dù cân nặng tăng hơn thời điểm đóng phim, khán giả vẫn khen ngợi Trúc Anh vì nữ diễn viên sở hữu đôi mắt tro tròn, làn da trắng sáng mịn màng, mía tóc đen dài quyến rũ.

So với hình ảnh tròn trịa và thiếu tự tin trước kia, điểm khác biệt lớn nhất Trúc Anh là cô lấy lại sự năng động và trở nên rạng rỡ hơn. Nỗ lực giảm cân trong nhiều tháng giúp nữ diễn viên giảm từ 82kg xuống dưới 65kg.

Trúc Anh cũng không ngại khoe thành quả nỗ lực của mình trên trang mạng xã hội. Khán giả đều vui mừng khi thân hình của nữ diễn viên trở nên cân đối hơn, mạnh khỏe hơn. Không chỉ vóc dáng cải thiện, nhan sắc của Trúc Anh cũng được nhận xét là ngày càng xinh đẹp, quay về thời kỳ từng làm nên tên tuổi. Gương mặt của nữ diễn viên trở nên thon gọn rạng rỡ, thanh thoát, lấy lại sự trẻ trung vốn có.

Trúc Anh chia sẻ bí quyết giảm cân của cô là chơi cầu lông, tập gym đều đặn, kết hợp các bài cardio và tập cơ để siết dáng, tăng độ săn chắc. Ban đầu, việc tập thể lực khiến cô mệt mỏi, đau nhức, thậm chí nản lòng. Nhưng sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, cô dần quen và tận hưởng cảm giác ra mồ hôi, thấy cơ thể nhẹ nhàng, khỏe khoắn hơn sau mỗi buổi tập.

Trúc Anh (sinh năm 1998) từng được xem là gương mặt “ngọc nữ” tiềm năng của làng giải trí Việt. Cô ghi dấu ấn với khán giả nhờ vẻ đẹp trong trẻo cùng lối diễn xuất tự nhiên qua loạt phim như Mắt Biếc, Ngốc Ơi Tuổi 17, Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi hay Thiên Thần Hộ Mệnh.

Sau thời gian hạn chế xuất hiện trước công chúng, nữ diễn viên gây bất ngờ với ngoại hình thay đổi chóng mặt. Trúc Anh thừa nhận gặp vấn đề về sức khỏe, mắc rối loạn cảm xúc và trầm cảm ở mức độ trung bình, kéo theo đó là sự tăng cân mất kiểm soát. Việc tăng cân đột ngột cũng khiến cô đối mặt với nhiều vấn đề về cơ thể như rạn da, rụng tóc và nổi mụn, khiến Trúc Anh mắc chứng sợ xã hội và không muốn gặp ai.

"Tôi không thể giải thích về tình trạng của mình, vẫn phải cười nói. Sau đó về nhà, dù cố gồng cứng người vẫn khóc nức nở. Chỉ những ai trải qua mới biết", sau đó nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè, nữ diễn viên quyết tâm thay đổi, lấy lại sự tự tin cho chính mình.