Vừa qua, dân tình được phen hoa mắt với quà hồi môn "siêu to khổng lồ" là 10 tỷ tiền mặt, 20 cây vàng và 1 xe BMW 3 tỷ của cô dâu Sóc Trăng đã khiến cộng đồng mạng phải xuýt xoa. Nhiều người rất muốn truy tìm thêm "in tư" của cô dâu may mắn nhất cõi mạng này!



Và cô dâu Sóc Trăng trong câu chuyện chính là Phạm Tú Trinh, cô nàng sinh năm 2000 và cũng là chủ nhân của khối hồi môn khủng các bạn đã thấy. Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng cô nàng lại rất tài năng khi là người quán xuyến 1 phần công việc kinh doanh của gia đình.

Cô dâu Sóc Trăng gây ngỡ ngàng khi tiết lộ sinh năm 2000

Mặc dù chỉ mới 22 tuổi thế nhưng Tú Trinh đã là người quán xuyến việc kinh doanh cho gia đình, cô nàng phụ trách quản lý cơ sở sản xuất thức ăn thuỷ sản ở Long Phú (Sóc Trăng). Nhiều netizen cảm thấy bất ngờ về số tuổi của cô dâu và cảm thấy cô nàng thật may mắn khi còn trẻ đã được sở hữu khối tài sản lớn như vậy!



Ngoài đời Tú Trinh sở hữu dáng người nhỏ nhắn và khuôn mặt baby

Cô dâu Sóc Trăng Tú Trinh ngoài đời có dáng người nhỏ nhắn và gương mặt đúng chuẩn baby. Khi đứng cạnh chú rể của mình, cô nàng trông như 1 cô bé hạt tiêu đầy đáng yêu.



Nhan sắc đáng yêu ngoài đời của cô dâu sinh năm 2000.

