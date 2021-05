Nhan sắc thời trẻ của vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn một lần nữa gây dậy sóng, lần này là do gái yêu tự đăng

Đã thành thói quen, cứ đến ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5 ( Ngày của Mẹ ) là dân tình lại nô nức đăng ảnh kèm những lời chúc đến mẹ - người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Rich kid Tiên Nguyễn cũng không ngoại lệ.

Mới đây, Tiên Nguyễn đã đăng ảnh cực kì xinh đẹp bà Lê Hồng Thuỷ Tiên kèm lời chúc: "Happy Mother’s Day to my super woman and to all the mothers out there" (Tạm dịch: Chúc mừng Ngày của Mẹ đến người phụ nữ vĩ đại của con và tất cả những người mẹ khác ngoài kia).

Mẹ Tiên Nguyễn - bà Lê Hồng Thuỷ Tiên

Không chỉ có thế, trong dịp đặc biệt này, ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn còn đính kèm cả ảnh mẹ mình hồi trẻ. Từng được công chúng ưu ái xếp vào "tứ đại mỹ nhân" đình đám một thời (gồm Việt Trinh, Diễm Hương, Thủy Tiên, Diễm My 6X), nhan sắc của bà Thuỷ Tiên xịn xò cỡ nào có lẽ không phải nói nhiều.

Và khen mãi khen hoài cũng không chán, trong những bức hình con gái chia sẻ, vẻ đẹp của bà Thuỷ Tiên thực sự khiến dân tình lại thêm một phen trầm trồ.

Bà Thuỷ Tiên hồi trẻ

Phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cùng 2 con, một tay bế Hiếu Nguyễn, một tay ôm Tiên Nguyễn

Phía dưới những bức hình bà Thuỷ Tiên, dân tình đã để lại nhiều bình luận xuýt xoa: "Cô đẹp xuất thần quá", "Cô ấy có đôi môi siêu quyến rũ. Phải nói đến giờ vẫn là trend luôn", "Mẹ chị đẹp quá!",...

Cách đây không lâu, netizen cũng share rần rần chuyện tình như phim ngôn tình của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Thuỷ Tiên.

Sau khi từ diễn viên thành tiếp viên hàng không, bà Thuỷ Tiên đã gặp tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trên những chuyến bay và khiến doanh nhân Việt kiều mê như điếu đổ. Để theo đuổi người đẹp, tỷ phú đã đi mọi chuyến bay có bà Thuỷ Tiên làm tiếp viên. Thậm chí nếu giờ gom lại hết những vé máy bay mà tỷ phú Johnathan từng đi khéo lấp đầy được một căn phòng lớn.

Vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Ảnh: Tổng hợp