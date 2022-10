Nhan sắc thí sinh vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2022

Thí sinh Phạm Giáng My (2004, Ninh Bình) chia sẻ cô cảm thấy hồi hộp và có phần choáng ngợp trước không khí buổi sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2022. Giáng My vừa đăng quang cuộc thi Người đẹp Hoa Lư. “Các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đều xinh đẹp, không chỉ có nhan sắc ấn tượng mà còn tài năng”, Giáng My nói.