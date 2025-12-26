Nhan sắc tàn tạ đáng thương của nữ diễn viên phim giờ vàng sau khi chồng đại gia bị bắt

Từng được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, Vương Lệ Khôn ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai diễn trong Mỹ Nhân Tâm Kế. Thành công của bộ phim giúp cô nhanh chóng vươn lên hàng sao hạng A, liên tiếp xuất hiện trong nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách như Bắc Kinh Thanh Niên, Vượt Đại Dương Đến Gặp Anh… Ở thời kỳ đỉnh cao, Vương Lệ Khôn là cái tên quen thuộc cả trên sóng giờ vàng lẫn tại các sự kiện giải trí lớn.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, sự hiện diện của nữ diễn viên trên truyền hình ngày càng thưa thớt. Các dự án mới không nhiều, trong khi cô cũng hiếm khi góp mặt tại những lễ trao giải hay sự kiện lớn của giới giải trí. Chính vì vậy, màn xuất hiện của Vương Lệ Khôn tại lễ trao giải Kim Kê ở Hạ Môn mới đây, ở tuổi 40, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả.

Bên cạnh yếu tố hiếm hoi, ngoại hình của Vương Lệ Khôn cũng trở thành chủ đề bàn luận. So với thời kỳ đỉnh cao, nữ diễn viên được nhận xét là gầy đi rõ rệt, vóc dáng nhỏ hơn trước rất nhiều. Bộ váy dạ hội trễ vai cổ chữ V sâu tuy tôn dáng nhưng lại vô tình làm lộ thân hình gầy gò, tạo cảm giác thiếu sức sống. Trên gương mặt, dấu hiệu tuổi tác cũng thể hiện khá rõ: rãnh mũi má và nếp nhăn nơi khóe mắt vẫn hiện lên dù đã trang điểm đậm, phần gò má trở nên nổi bật hơn do gương mặt gầy.

Ngoại hình tàn tạ không thể nhận ra của nữ thần mặt mộc đình đám một thời

Sự thay đổi này diễn ra song song với những biến động trong sự nghiệp. Những năm gần đây, số lượng tác phẩm của Vương Lệ Khôn giảm đáng kể so với trước. Bộ phim truyền hình có tiếng gần nhất mà cô tham gia là Đại Đường Địch Công Án. Sau đó, nữ diễn viên dường như chuyển hướng sang lĩnh vực phim ngắn, với Nhược Hy Truyện - dự án dự kiến ra mắt năm 2025 và hiện được xem là tác phẩm trọng tâm của cô.

Việc một ngôi sao từng đứng trên đỉnh cao chuyển sang đóng phim ngắn khiến không ít người tiếc nuối, và sự thay đổi này được cho là có liên quan mật thiết đến biến cố đời tư của cô. Năm 2019, Vương Lệ Khôn kết hôn với Trạm Hạo Lễ. Bề ngoài, Trạm Hạo Lễ xuất hiện như một doanh nhân thành đạt, nhưng sau đó bị phanh phui là kẻ lừa đảo. Người này dựng lên phòng bán nhà giả, lấy chiêu bài bán nhà học khu giá rẻ để lừa gần 200 gia đình, chiếm đoạt tổng cộng 1,39 tỷ NDT. Sau khi vụ việc vỡ lở, Trạm Hạo Lễ bị bắt và đến tháng 8/2024, vụ án chính thức được đưa ra xét xử, với việc bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nhan sắc thời kỳ đỉnh cao của Vương Lệ Khôn

Là vợ của Trạm Hạo Lễ, hình ảnh công chúng của Vương Lệ Khôn ít nhiều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù nữ diễn viên đã tích cực phối hợp điều tra và nhiều lần làm rõ bản thân không liên quan đến vụ án, nhưng cú sốc đời tư này vẫn để lại hệ lụy lớn, khiến sự nghiệp của cô chững lại và dần đi xuống.

Hành trình của Vương Lệ Khôn từ một mỹ nhân hạng A được săn đón đến giai đoạn trầm lắng hiện tại khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm. Đúng như câu nói quen thuộc: đàn ông sợ chọn sai nghề, phụ nữ sợ lấy nhầm chồng, đôi khi một biến cố đời tư cũng đủ để làm thay đổi cả quỹ đạo sự nghiệp của một ngôi sao.