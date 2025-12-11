Nhan sắc tàn tạ của Hoa hậu từng là nỗi ám ảnh của các bà vợ đại gia

Ở những năm 90, người dân Hong Kong (Trung Quốc) truyền tai nhau câu nói nổi tiếng: “Ở xứ Cảng Thơm, có hai điều không thể phủ nhận - khối tài sản của Lý Gia Thành và vẻ đẹp của Lý Gia Hân”. Xuyên suốt lịch sử hơn 4 thập kỷ của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc), gần như chưa có mỹ nữ nào vượt qua được nhan sắc trời phú của Lý Gia Hân. Từng có một giai thoại: Lý Gia Hân là nỗi ám ảnh của bất kỳ bà vợ đại gia nào, bởi đàn ông luôn muốn chinh phục cô.

Nhưng dù có là tuyệt sắc giai nhân thì cũng không thể trốn chạy khỏi thời gian. Lý Gia Hân từ lâu đã hoạt động trong showbiz ít đi nhưng cuộc sống của cô vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Gần đây, mỹ nhân họ Lý gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện quảng bá cho sở thú địa phương. Tuy nhiên, thay vì những lời tán dương không đến xuể như quá khứ thì nay nhan sắc hiện tại của cô lại bị đem ra mổ xẻ, bàn tán.

Ở tuổi 55, Lý Gia Hân xuống sắc nhanh chóng, lộ rõ những vết hằn nghiệt ngã của thời gian - chứng minh dù có là đại mỹ nhân, một khi phép màu thời hoàng kim đã tắt thì người nổi tiếng cũng như người bình thường. Làn da nhiều nếp gấp, phần da cổ còn có dấu hiệu lão hoá nặng hơn khiến không ít người khó nhận ra nàng hậu ngày nào.

Một số ý kiến cho rằng, cô đã phải đụng chạm dao kéo nhằm níu giữ lại chút tuổi xuân. Bù lại, vẻ đẹp từng khiến “phụ nữ sinh lòng đố kỵ - đàn ông khát khao bằng được” vẫn hiện hữu trên khuôn mặt. Lý Gia Hân vẫn toát ra khi chất thanh lịch, quý phái hiếm mỹ nhân Cbiz nào có được.

Lý Gia Hân ở 1 sự kiện cách đây không lâu

Một số bình luận của netizen:

- Do lai châu Âu nên khuôn mặt có già hơn xíu.

- Vạn vật đều thua Lý Nhược Đồng.

- Ngày xưa 100 điểm, nay còn 20.

- Một thời là biểu tượng sắc đẹp, thế là mãn nguyện rồi. Ai cũng phải già đi thôi chứ người nổi tiếng có phải thần tiên gì đâu.

- Dù có lão hoá đi nhiều nhưng cô này vẫn rất đẹp so với tuổi 55, mặt - mũi - miệng đều cực phẩm.

Lý Gia Hân sinh năm 1970, mang dòng máu Á - Âu từ người cha Bồ Đào Nha và mẹ gốc Thượng Hải. Tuổi thơ của cô không mấy êm đềm khi gia đình liên tục mâu thuẫn rồi tan vỡ, buộc ba mẹ con phải sống chật vật. Sở hữu vẻ đẹp lai nổi bật, Lý Gia Hân đã đóng quảng cáo từ khi 3 tuổi nhưng vẫn nuôi ước mơ trở thành tiếp viên hàng không, nhiều lần từ chối lời mời đóng phim.

Năm 1988, cô trở thành hiện tượng khi đăng quang cả Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) lẫn Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế và đầu quân cho TVB. Dù khả năng diễn xuất còn hạn chế, nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” giúp cô trở thành nữ thần màn ảnh thập niên 90 với các phim như Phương Thế Ngọc, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thiếu Nữ U Hồn II. Lý Gia Hân được xếp vào “tứ đại mỹ nhân” cùng Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm và Trương Mạn Ngọc.

Đỉnh cao sự nghiệp cũng là lúc đời tư cô dậy sóng. Mối tình với tỷ phú Lưu Loan Hùng khiến Gia Hân bị gắn mác “tiểu tam”, hứng chịu vô số chỉ trích. Khi Quan Chi Lâm xuất hiện và thu hút vị đại gia này, Gia Hân bị “ra rìa” và chia tay trong tiếc nuối.

Sau đó, cô vướng nghi án tiếp tục chen vào cuộc hôn nhân của doanh nhân Hứa Tấn Hanh và Hà Siêu Quỳnh. Sau khi vị tỷ phú ly hôn, Hứa Tấn Hanh và Gia Hân công khai yêu nhau và tổ chức đám cưới xa hoa năm 2008. Dư luận Hong Kong càng thêm khắt khe với cô.

Về làm dâu nhà họ Hứa, Gia Hân sống kín tiếng, cố gắng hòa nhập dù bị mẹ chồng lạnh nhạt vì quá khứ tai tiếng. Sau khi sinh con trai Jayden năm 2011, mối quan hệ trong gia đình dần ấm lại. Dù không được thừa kế tài sản sau khi bố chồng qua đời năm 2018, vợ chồng cô vẫn sống sung túc trong căn hộ cao cấp trị giá hơn 90 tỷ đồng..

Trải qua nhiều năm bị dư luận chỉ trích là “hồ ly tinh” phá nát hạnh phúc gia đình người khác, Lý Gia Hân nay sống yên ổn bên chồng con. Những ồn ào từng bủa vây mỹ nhân một thời giờ cũng dần lắng lại.