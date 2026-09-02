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Nhan sắc rạng rỡ của kiện tướng Đặng Thu Hương, người cùng Phan Hiển giành 3 HCV SEA Games

Tiên
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Nhan sắc ngày càng đằm thắm của kiện tướng dancesport Đặng Thu Hương.

Kiện tướng dancesport Đặng Thu Hương – bạn nhảy ăn ý của Phan Hiển vừa chia sẻ bộ ảnh đằm thắm, rạng rỡ và tràn đầy niềm tự hào dân tộc. Trong bộ ảnh, nữ kiện tướng lựa chọn chiếc áo dài trắng truyền thống tinh khôi kết hợp cùng khăn choàng sắc đỏ rực rỡ. Đặng Thu Hương khoe nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trang nghiêm khi đặt tay lên ngực trái, cho đến động tác giơ tay chào kiêu hãnh.

- Ảnh 1.

Nhan sắc rạng rỡ của Đặng Thu Hương (Ảnh: FBNV)

- Ảnh 2.

Nữ VĐV ngày càng xinh đẹp (Ảnh: FBNV)

- Ảnh 3.

(Ảnh: FBNV)

Đặng Thu Hương (sinh năm 1989 tại Hà Nội) từ lâu đã là một trong những đại diện xuất sắc của khiêu vũ thể thao Việt Nam.

Tốt nghiệp Học viện Múa Việt Nam và mang danh hiệu Kiện tướng Quốc gia từ năm 2007, cô sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, đôi mắt biết nói cùng vóc dáng săn chắc của một vận động viên đỉnh cao. Nữ kiện tướng luôn tạo ấn tượng mạnh bởi sự sắc sảo, quyến rũ và bùng nổ chuyên nghiệp trên sàn đấu, nhưng ở đời thường lại là một hình ảnh dịu dàng, trong trẻo và thanh lịch.

Sự nghiệp của cô thăng hoa rực rỡ nhất khi bắt cặp thi đấu cùng Phan Hiển dưới sự kết nối và huấn luyện chuyên nghiệp từ HLV Khánh Thi. Sự ăn ý tuyệt đối cùng bản lĩnh thi đấu kiên cường đã giúp cặp đôi liên tục mang về những cột mốc lịch sử cho thể thao nước nhà. Đỉnh cao là cú "hat-trick" 3 Huy chương Vàng tại SEA Games 31 ở các nội dung Paso Doble, Jive và 5 điệu Latin tổng hợp, cùng với đó là việc thống trị đấu trường khu vực với 3 Huy chương Vàng tại Giải vô địch Dancesport Đông Nam Á. Với những cống hiến xuất sắc đó, Đặng Thu Hương đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

- Ảnh 4.

Thu Hương là bản nhảy ăn ý của Phan Hiển (Ảnh: FBNV)

Đằng sau những ánh hào quang rực rỡ trên sàn đấu là những góc khuất đầy hi sinh trong đời sống của nữ VĐV. Trước thời điểm bước lên đỉnh cao SEA Games 31, Thu Hương đã phải đưa ra một trong những quyết định khó khăn nhất cuộc đời khi rời xa cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm. Chồng cũ của cô cũng từng là một vận động viên dancesport, nhưng những bất đồng quan điểm và rào cản tâm lý đã khiến tổ ấm của họ rạn nứt. Chấp nhận làm mẹ đơn thân, cô dồn trọn tâm trí cho sự nghiệp thi đấu làm chỗ dựa cho con trai.

Trải qua nhiều sóng gió, Đặng Thu Hương hiện tại chọn cách sống bản lĩnh và rạch ròi. Khi đồng hành cùng Phan Hiển, cô luôn chủ động giữ khoảng cách và thiết lập ranh giới đồng nghiệp chừng mực để tôn trọng hạnh phúc gia đình bạn nhảy. Bên cạnh đó, cô còn có sự đồng hành, sẻ chia từ HLV Khánh Thi, người không chỉ dẫn dắt sự nghiệp mà còn luôn dang rộng vòng tay chăm sóc, yêu thương hai mẹ con cô như những người thân ruột thịt trong gia đình.

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Tags

Đặng Thu Hương

Phan Hiển

Khánh Thi

Dancesport

SEA Games 31

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