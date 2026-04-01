Nhan sắc nữ thần gợi cảm từng khiến màn ảnh Hong Kong "chao đảo" vì những cảnh quay táo bạo

Thập niên 90 được coi là thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong với sự lên ngôi của các mỹ nhân sở hữu nhan sắc khuynh thành. Trong số đó, Trương Tuệ Nghi (Angie Cheong) nổi lên như một hiện tượng với danh xưng "nữ thần gợi cảm". Từ một nàng Hậu bước chân vào giới giải trí, cô đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn lừng danh nhờ vẻ ngoài bốc lửa và khả năng diễn xuất biến hóa.

Từ nàng Hậu Malaysia đến "Tinh nữ lang" gợi cảm nhất màn ảnh

Hành trình của Trương Tuệ Nghi bắt đầu khi cô đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc Malaysia 1992. Thừa thắng xông lên, cô lọt vào Top 15 Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế 1993 và chính thức gia nhập TVB. Khán giả Việt Nam chắc hẳn vẫn còn nhớ đến cô qua những bộ phim truyền hình kinh điển như Nghĩa nặng tình thâm, Chân tình hay vai diễn trong Bao Thanh Thiên – Khấp Huyết Phượng Hoàng.

Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự khiến cái tên Trương Tuệ Nghi trở nên nóng hơn bao giờ hết chính là khi cô lọt vào mắt xanh của "ông trùm phim thương mại" Vương Tinh. Tham gia hàng loạt dự án đình đám như Long tại giang hồ, Đổ hiệp 1999, Tinh trang truy nữ tử..., cô được truyền thông ca tụng là một trong những "Tinh nữ lang" quyến rũ nhất lịch sử phim Vương Tinh.

"Vũ khí nguyên thủy": Bản hùng ca trả thù đầy ám ảnh

Năm 1998, dưới sự giám chế của Vương Tinh, Trương Tuệ Nghi đã chấp nhận dấn thân vào những bộ phim dán nhãn 18+, trong đó tiêu biểu nhất là Vũ khí nguyên thủy (Body Weapon - 1999). Phim quy tụ dàn cast cực phẩm lúc bấy giờ gồm Triệu Văn Trác, Âu Cẩm Đường và "ông hoàng cảnh nóng" Từ Cẩm Giang.

Trong phim, Trương Tuệ Nghi vào vai một nữ cảnh sát xinh đẹp bị nhóm xã hội đen cưỡng bức tập thể. Thay vì dùng luật pháp, cô chọn con đường trả thù tàn khốc. Cô rời khỏi ngành, dấn thân vào các hộp đêm để học cách quyến rũ đàn ông, đồng thời rèn luyện thể lực và kỹ năng bắn súng điêu luyện.

Điểm hấp dẫn của Vũ khí nguyên thủy không chỉ nằm ở những cảnh quay cởi 100% đầy táo bạo của mỹ nhân họ Trương, mà còn ở bi kịch của nhân vật chính. Từ một người thực thi pháp luật, cô chấp nhận rơi vào hố đen tội ác để tự tay trừng trị những kẻ đã hủy hoại đời mình. Quá trình biến đổi từ một nữ cảnh sát chính trực thành một "vũ khí gợi cảm" chết người được Trương Tuệ Nghi thể hiện vô cùng ấn tượng.

Dấu ấn khó phai trong dòng phim 18+

Bên cạnh Vũ khí nguyên thủy, Trương Tuệ Nghi còn khiến khán giả "đứng ngồi không yên" với những cảnh khỏa thân nghệ thuật trong bộ phim Cưỡng gian dụ hoặc. Dù thông tin về tác phẩm này không quá rầm rộ, nhưng những hình ảnh rò rỉ vẫn đủ cho thấy độ nóng bỏng và sự hy sinh vì nghệ thuật của nữ diễn viên 7X.

Dù thời gian có trôi qua, hình ảnh một Trương Tuệ Nghi vừa ngọt ngào, vừa sắc sảo và đầy mê hoặc trên màn ảnh Hong Kong vẫn luôn là một phần ký ức rực rỡ của thế hệ khán giả 8X, 9X.