Nhan sắc mặn mà tuổi 50 của "nữ hoàng nhạc đỏ" là mẹ đơn thân nuôi 4 con

Tùng Lâm (t/h) |

Nữ ca sĩ được biết đến là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc đỏ và thính phòng tại Việt Nam. Ở tuổi 50, cô vẫn giữ được vẻ đằm thắm, dịu dàng.

"Nữ hoàng nhạc đỏ" sở hữu nhan sắc mặn mà, đằm thắm ở tuổi 50

Anh Thơ sinh năm 1976, quê Thanh Hóa, trưởng thành từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô sớm khẳng định năng lực qua nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Với chất giọng soprano cao, sáng và giàu nội lực, nữ ca sĩ ghi dấu ấn qua loạt ca khúc như Xa khơi, Tình ta biển bạc đồng xanh, Khúc hát sông quê, Mẹ yêu con, Người con gái sông La… trở thành cái tên quen thuộc của dòng nhạc đỏ.

"Nữ hoàng nhạc đỏ" Anh Thơ.

Sở hữu chất giọng full lirico soprano (nữ cao trữ tình đầy đặn) với âm lượng lớn, dày, ấm và giàu nội lực, cô được đánh giá cao về kỹ thuật thanh nhạc. Anh Thơ hiện là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, giảng dạy và đào tạo nhiều thế hệ học trò, ca sĩ trong hàng chục năm qua. Năm 2022, nữ ca sĩ bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Âm nhạc học.

Ở tuổi 50, "nữ hoàng nhạc đỏ" Anh Thơ vẫn khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc mặn mà cùng thần thái đằm thắm rất riêng. Không ồn ào hay chạy theo những xu hướng trẻ hóa, nữ ca sĩ lựa chọn cho mình vẻ đẹp của sự từng trải, nhẹ nhàng nhưng đủ sức níu mắt người đối diện.

Anh Thơ tỏa sáng khi lên sân khấu.

Trên sân khấu, Anh Thơ thường xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, kín đáo trong những bộ áo dài hoặc đầm dạ hội thanh lịch. Vẻ đẹp của cô không nằm ở sự sắc sảo mà ở khí chất điềm tĩnh, ánh mắt sâu và phong thái tự tin của một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm. Khi cất giọng, toàn bộ thần thái ấy như hòa quyện, tạo nên sức hút rất riêng, điều đã làm nên tên tuổi "nữ hoàng nhạc đỏ" trong lòng khán giả nhiều năm qua.

Cuộc sống mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy 4 người con

Ngoài đời, nữ ca sĩ lại mang đến cảm giác gần gũi và mềm mại hơn. Qua những hình ảnh đời thường, có thể thấy Anh Thơ vẫn giữ được làn da sáng, vóc dáng cân đối cùng mái tóc dài đen óng gần như trở thành "thương hiệu" của cô.

Hình ảnh đời thường nữ tính của "nữ hoàng nhạc đỏ".

Dù diện váy dài nền nã hay trang phục giản dị, cô vẫn toát lên nét nữ tính, phúc hậu. Ở những khoảnh khắc tại biển hay không gian đời thường, sự trẻ trung của nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ nhưng điều đọng lại rõ nhất vẫn là vẻ đẹp an nhiên, bình thản sau nhiều thăng trầm.

Không cần phô trương, nhan sắc của Anh Thơ là kiểu đẹp càng nhìn càng thấm – một vẻ đẹp của người phụ nữ đã đi qua nhiều biến cố nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng và bản lĩnh.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Anh Thơ có đời sống cá nhân khá kín tiếng, chủ yếu chia sẻ hình ảnh đời thường cùng đồng nghiệp trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 8 năm trước khi đổ vỡ. Sau biến cố, cô lựa chọn cuộc sống mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy 4 người con. Dù bận rộn với công việc, Anh Thơ vẫn ưu tiên thời gian cho gia đình và các con.

Tuổi 50, "nữ hoàng nhạc đỏ" không còn tìm kiếm sự hào nhoáng mà hướng đến sự bình yên. Với cô, hành trình làm mẹ và được sống trọn vẹn với âm nhạc chính là điều quý giá nhất sau những năm tháng nhiều biến động.

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

