Nhan sắc khác lạ của Lý Nhã Kỳ sau 2 tháng gây xôn xao ở đám cưới Vũ Cát Tường

Vào tháng 2/2025, Lý Nhã Kỳ từng là tâm điểm chú ý vì nhan sắc khác lạ tại ngày vui của ca sĩ Vũ Cát Tường. Nhiều người cho rằng vẻ ngoài của nữ diễn viên sinh năm 1982 có phần kém sắc, tròn trịa hơn nhiều so với hình ảnh lung linh được đăng tải trên mạng xã hội. Tuy nhiên trong sự kiện mới đây, gương mặt của Lý Nhã Kỳ lại nhận đánh giá có sự thon gọn đáng kể. Do đó, cô đã vướng nghi vấn can thiệp chỉnh sửa ngoại hình.

Sáng 11/4, Lý Nhã Kỳ thể hiện rõ sự bức xúc khi có một tài khoản TikTok đặt nghi vấn cô đã can thiệp hút mỡ mặt. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên 8x cho biết nhận định này là không có căn cứ và sẽ để luật sư làm việc nếu như người này không xóa bài trong vòng 24 giờ.

"Chào bạn. Kỳ nói bạn nghe nhé. Bạn nên tháo bài trước những phân tích bình luận không có căn cứ như thế này làm ảnh hưởng đến người khác. Bạn chỉ được phân tích bình luận nếu có bằng chứng và mình có thể cho bác sĩ kiểm tra nếu không hút mỡ mặt. Bạn đang vu khống bảo hút mỡ chỉ vì phục vụ cho kênh và công việc của bạn thì bạn đang vi phạm quyền và lợi ích cá nhân của người khác. Trong 24 giờ không rút bài bên luật sư chúng tôi sẽ làm việc. Quá vớ vẩn nhé bạn. Bớt tỏ ra nguy hiểm mà đi kèm thiếu hiểu biết nhé".

Lý Nhã Kỳ lên tiếng tỏ rõ thái độ khi bị một tài khoản TikTok cho rằng đã thực hiện biện pháp hút mỡ mặt

Nữ diễn viên 8x cho biết đây là phân tích không có căn cứ, sẽ để luật sư làm việc nếu như không xóa bài trong 24 giờ

Trước đó, Lý Nhã Kỳ từng là chủ đề gây bàn tán trên mạng xã hội vì diện mạo có phần kém sắc tại ngày vui của Vũ Cát Tường

Tại sự kiện giải trí mới đây, gương mặt của nữ diễn viên 8x được đánh giá thon gọn đáng kể. Do đó, cô đã vướng nghi vấn trùng tu nhan sắc

Lý Nhã Kỳ từng lên tiếng chia sẻ về việc bị dìm nhan sắc: "Liệu có thế lực nào đứng sau những trò đùa ác ý này? Tại sao các nghệ sĩ lại thường xuyên bị 'dìm hàng' bởi những "ống kính Tiktok"? Đây là một vấn đề đáng báo động và cần được làm rõ để bảo vệ hình ảnh của các nghệ sĩ. Mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng TikTok, đã trở thành một nền tảng phổ biến để mọi người chia sẻ video và thể hiện ý kiến cá nhân.

Tuy nhiên, bên cạnh những nội dung tích cực, không ít người đã lợi dụng social để thực hiện những hành vi tiêu cực, trong đó có việc "dìm hàng" người khác, lan truyền những thông tin sai lệch, tiêu cực, nhằm mục đích hạ thấp uy tín, danh dự của người khác. Trong showbiz Việt, nhiều nghệ sĩ đã trở thành nạn nhân của trò đùa này. Họ bị chụp ảnh, quay phim ở những góc độ xấu, bị chỉnh sửa hình ảnh một cách méo mó, hoặc bị lan truyền những tin đồn thất thiệt, trong đó có Lý Nhã Kỳ. Nó không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, danh tiếng của nghệ sĩ, mà còn gây ra những tổn thương về tinh thần và tâm lý".

Thời gian qua, không ít lần nhan sắc của Lý Nhã Kỳ trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các hội nhóm

Cô cho biết hình ảnh "dìm" gây ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh và danh tiếng của nghệ sĩ

Nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ bén duyên với nghệ thuật qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Kiều nữ và đại gia, Gió nghịch mùa, Tình yêu còn mãi… Những năm gần đây, Lý Nhã Kỳ chỉ tập trung cho ông việc kinh doanh và thường xuyên dự sự kiện quốc tế. Sở hữu khối tài sản khủng, vì thế Lý Nhã Kỳ có cuộc sống rât sang chảnh, thoải mái.

Nữ diễn viên từng chia sẻ về chuyện hay đăng đàn đáp trả những thông tin liên quan đến mình bị lan truyền trên mạng xã hội: "Vào trang cá nhân của người khác, bạn có thể đưa ý kiến, phát biểu thẳng thắn, góp ý, kể cả là không thích, không bằng lòng nhưng không phải là thích là được chửi, được nhục mạ họ, muốn chôn vùi người ta bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất.

Tôi muốn lên tiếng để cư dân mạng đừng bắt người khác phải chịu đựng bị người khác chửi rủa lăng mạ. Nếu góp ý thật lòng thì mọi người sẽ sử dụng câu từ văn minh mang tính xây dựng để nói. Còn chửi lăng mạ người khác thì không được. Vì chúng ta cần ứng xử có văn hóa trong một xã hội văn minh, và ai cũng cần được tôn trọng bình đẳng như nhau".