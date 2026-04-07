Nhan sắc hiện tại của "hot girl đời đầu" Mi Vân

Nhắc đến thế hệ hot girl Hà thành đời đầu, Mi Vân là cái tên không thể thiếu. Những năm 2000, Mi Vân là hình mẫu lý tưởng của nhiều bạn trẻ thời bấy giờ khi sở hữu gương mặt thanh tú và đôi mắt to tròn cùng nụ cười dịu dàng.

Mi Vân là hình mẫu lý tưởng của nhiều bạn trẻ khi sở hữu gương mặt thanh tú và đôi mắt to tròn cùng nụ cười dịu dàng

Khi còn là sinh viên trường nhạc, Mi Vân liên tục lên bìa các tờ báo dành cho tuổi teen bởi vẻ đẹp ngọt ngào và phúc hậu. Bên cạnh làm mẫu ảnh, cô còn đóng nhiều MV ca nhạc, trong đó có Đôi mắt của cố ca sĩ Wanbi Tuấn Anh và phim điện ảnh Chiến dịch trái tim bên phải.

Mi Vân càng trở nên nổi tiếng khi đóng MV của cố ca sĩ Wanbi Tuấn Anh

Khi tên tuổi đang ở thời kỳ đỉnh cao, Mi Vân kết hôn sinh con với một thiếu gia và theo chồng vào TP HCM sinh sống. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này nhanh chóng kết thúc.

Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, cô tìm được hạnh phúc mới và sinh con gái thứ hai (bé Chuồn) vào năm 2019. Nhiều năm nay, Mi Vân chọn cuộc sống không ồn ào và rời xa các hoạt động giải trí.

Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, cô tìm được hạnh phúc mới

Ở độ tuổi U40, Mi Vân vẫn giữ được nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Qua những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ, cô gây ấn tượng với làn da mịn màng, thần thái nhẹ nhàng và phong cách thanh lịch.

Ở độ tuổi U40, Mi Vân vẫn giữ được nhan sắc đáng ngưỡng mộ

Cô gây ấn tượng với làn da mịn màng, thần thái nhẹ nhàng

Vẻ đẹp hiện tại của Mi Vân là nét cuốn hút đến từ sự từng trải và bình yên trong cuộc sống

Nhiều người nhận xét rằng, vẻ đẹp hiện tại của Mi Vân không còn là sự nổi bật rực rỡ của tuổi trẻ, mà thay vào đó là nét cuốn hút đến từ sự từng trải và bình yên trong cuộc sống. Chính điều đó giúp “hot girl đời đầu” năm nào vẫn giữ được sức hút riêng, dù không còn hoạt động trong showbiz.