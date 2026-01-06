Nhan sắc giả đời thực gây sốc của mỹ nhân đẹp nhất "Hoàn Châu Cách Cách"

Nhắc đến Hoàn Châu Cách Cách, bên cạnh Triệu Vy - Lâm Tâm Như - Phạm Băng Băng, Vương Diễm từng là cái tên khiến khán giả mê mẩn bởi vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú rất riêng. Trong vai Tình Nhi Cách Cách, cô ghi dấu ấn bằng khí chất đoan trang, ánh mắt trong veo và nét đẹp được ví như “bạch nguyệt quang” của dòng phim cổ trang.Thậm chí, trong một cuộc bình chọn nhan sắc vào thời điểm bộ phim gây sốt khắp châu Á, Vương Diễm từng được xướng tên là mỹ nhân đẹp nhất Hoàn Châu Cách Cách, vượt qua cả bộ 3 nữ chính.

Người đẹp từng có màn tái hiện lại vai diễn Tình Nhi Cách Cách và được khen ngợi vẫn rất trẻ trung dù đã hơn 50 tuổi.

Thế nhưng, mới đây, Vương Diễm bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một buổi họp báo phim. Nữ diễn viên 51 tuổi lựa chọn trang phục nhã nhặn, phong thái sang trọng, toát lên hình ảnh của một phu nhân hào môn. Tuy nhiên, khi những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa được lan truyền, nhan sắc hiện tại của cô lại khiến không ít khán giả bàng hoàng.

Dấu vết thời gian hiện rõ trên gương mặt Vương Diễm với đôi mắt chảy xệ, vùng mũi lõm sâu kem nền, rãnh cười kéo dài lên gần mắt, đôi môi khô và mỏng hơn, khiến tổng thể gương mặt trông già đi trông thấy. Đáng chú ý, phần trán và gò má lại căng bóng bất thường, thiếu tự nhiên, làm dấy lên nghi vấn can thiệp thẩm mỹ quá đà. Khi thể hiện cảm xúc, ngoài ánh mắt hơi nheo lại và khóe môi mỉm cười, phần còn lại trên khuôn mặt gần như không chuyển động, tạo cảm giác gượng gạo, căng cứng.

Không chỉ gương mặt, vóc dáng của nữ diễn viên cũng bị nhận xét là kém thon gọn hơn trước. Vòng hai lộ rõ khi diện quần mỏng, trong khi mái tóc trông thưa hơn, lộ rõ da đầu, trán có dấu hiệu hói nhẹ. Ở tuổi 51, lại sở hữu điều kiện kinh tế dư dả, nhiều ý kiến cho rằng Vương Diễm không nhất thiết phải chạy theo khái niệm “trẻ mãi không già”, bởi đôi khi, việc già đi một cách tự nhiên lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế hơn.

Trước đây, mỗi khi đăng tải hình ảnh, video hay livestream, Vương Diễm thường sử dụng các bộ lọc làm đẹp ở mức độ lớn, khiến công chúng vẫn tin rằng cô giữ được nhan sắc ổn định theo năm tháng. Chỉ đến khi loạt ảnh đời thường lần này được lan truyền, nhiều người mới giật mình nhận ra nữ diễn viên đã thực sự bước vào giai đoạn lão hóa rõ rệt và nhan sắc của cô trên phim hay livestream thực chất chỉ là "giả dối".

Theo Thời báo Kinh tế Bắc Kinh, từ năm 2019, chồng của Vương Diễm đã bộc lộ nhiều dấu hiệu bất ổn về tài chính. Ông Vương Chí Tài bị kiện vì quỵt khoản nợ cờ bạc lên tới 10 triệu USD (khoảng 250 tỷ đồng). Do không có khả năng thanh toán, tòa án đã ban hành lệnh hạn chế chi tiêu, cấm ông sử dụng tiền cho các khoản xa xỉ, chỉ được phép duy trì những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu.

Chưa dừng lại ở đó, theo QQ, tòa nhà Vương Phủ Tỉnh Thế Kỷ - từng được xem là biểu tượng tài sản của gia đình - cũng bị rao bán nhằm bù đắp khoản nợ hơn 1,1 tỷ NDT (gần 4.000 tỷ đồng) liên quan đến công ty của Vương Chí Tài. Trước biến cố kinh tế này, Vương Diễm không còn có thể duy trì cuộc sống “phu nhân hào môn” ung dung như trước. Nữ diễn viên buộc phải quay lại hoạt động nghệ thuật, không chỉ nhận lời đóng phim mà còn tham gia bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử để trang trải cuộc sống.