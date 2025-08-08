Nhan sắc gây sốc của Kim Tae Hee, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin đây là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn

Quốc bảo nhan sắc xứ Hàn Kim Tae Hee đã chính thức có màn ra mắt ở thị trường Hollywood tại buổi công chiếu toàn cầu của loạt phim Butterfly diễn ra ở New York mới đây. Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội Hàn lẫn quốc tế xôn xao sau sự kiện không phải là vai diễn đầu tay của cô ở thị trường quốc tế, mà là nhan sắc gây sốc đến mức khó nhận ra.

Xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ váy đen trễ vai thanh lịch, Kim Tae Hee vẫn giữ được thần thái nhẹ nhàng và dáng vẻ thanh thoát thường thấy. Nhưng ở những bức ảnh cận mặt do phóng viên chụp, nhiều khán giả đã phải dụi mắt liên tục vì không tin nổi đó là biểu tượng sắc đẹp đình đám một thời của Hàn Quốc. Gương mặt lộ rõ nếp nhăn nơi khóe miệng và đuôi mắt, vết chân chim hiện rõ mỗi khi cô cười, bọng mắt cũng to lên thấy rõ dưới ánh đèn flash. Không chỉ gương mặt, vóc dáng nhỏ nhắn của Kim Tae Hee cũng trở thành tâm điểm bàn tán. Khi đứng cạnh dàn cast quốc tế trong buổi công chiếu, nữ diễn viên trông khá lọt thỏm và nhạt nhòa.

Gương mặt lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác của Kim Tae Hee

Cô lọt thỏm giữa dàn sao quốc tế

Bình luận của khán giả:

- Kim Tae Hee già thật rồi.

- Nhìn qua suýt không nhận ra, phải quay lại nhìn thêm vài tấm ảnh nữa mới chắc chắn là Kim Tae Hee.

- Nhìn cổ lọt thỏm giữa dàn sao ngoại, cổ gầy quá rồi.

- Đúng là đi quốc tế mới biết ai hơn ai.

- Vẫn xinh mà, hơi có nếp nhăn thôi.

Đáng nói, vài tháng trước, Kim Tae Hee cũng từng vướng tin đồn can thiệp dao kéo để níu giữ thanh xuân khi gương mặt lộ vẻ đơ cứng, thiếu cảm xúc. Dù vậy, vẫn có một bộ phận khán giả bênh vực nữ diễn viên, cho rằng những tấm hình chụp toàn thân hay các góc riêng lẻ, không quá cận mặt cho thấy cô vẫn xinh đẹp. Một số khác thì cho rằng Kim Tae Hee theo trường phái "lão hóa tự nhiên" không cần cố để níu kéo sự tươi trẻ là một điều đáng trân trọng.

Cái tên Kim Tae Hee đã gắn liền với cụm từ "quốc bảo nhan sắc" suốt nhiều năm qua. Cô được yêu mến nhờ vẻ đẹp thanh tú, trong trẻo, gương mặt tỉ lệ vàng từng khiến bao thế hệ khán giả Hàn mê mẩn. Từ thời đại học đến khi bước chân vào showbiz, Kim Tae Hee luôn giữ vững hình ảnh là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu Hàn Quốc. Cô được xếp chung hàng ngũ với những cái tên như Song Hye Kyo, Jun Ji Hyun tạo thành bộ ba nhan sắc quyền lực của Hàn.

Sự nghiệp diễn xuất của Kim Tae Hee cũng không hề tầm thường. Cô từng gây bão châu Á qua các bộ phim đình đám như Nấc Thang Lên Thiên Đường, Chuyện Tình Harvard, Mật Danh Iris, Nàng Công Chúa Của Tôi,... Dù khả năng diễn xuất của Kim Tae Hee vẫn còn gây tranh cãi, đặc biệt là ở những vai tâm lý nặng đô, nhưng cô luôn duy trì độ nổi tiếng ổn định nhờ vào hình ảnh đẹp, đời tư sạch sẽ và sự lựa chọn vai diễn thông minh.

Butterfly - dự án Hollywood đầu tiên mà Kim Tae Hee tham gia, là một loạt phim hành động, gián điệp chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Bộ phim có độ dài 6 tập, xoay quanh cuộc truy đuổi căng thẳng giữa cựu đặc vụ Mỹ David Jung (Daniel Dae Kim) và Rebecca (Reina Hardesty) - đặc vụ được giao nhiệm vụ thủ tiêu anh. Dù vai trò cụ thể của Kim Tae Hee trong phim vẫn chưa được tiết lộ, việc cô góp mặt trong một dự án có tầm cỡ quốc tế cùng dàn cast khủng cũng đến từ Hàn Quốc như Park Hae Soo, Sung Dong Il, Lee Il Hwa đã khiến khán giả vô cùng tò mò.