Nhan sắc gây sốc của Anne Hathaway, dụi mắt1000 lần vẫn nhận không ra

Phòng vé toàn cầu nói chung và phòng vé Việt nói riêng đang chứng kiến một “cơn bão: ập tới với sức công phá siêu mạnh - Avatar: Lửa Và Tro Tàn. 3 năm kể từ phần thứ 2 lên sóng, dự án điện ảnh mới nhất của “quái kiệt” James Cameron đang được đón nhận nồng nhiệt bởi hội yêu phim ảnh. Chỉ trong chưa đầy 1 ngày, Avatar 3 đã thu về 50 tỷ đồng ở thị trường Viêt Nam, chứng minh sức hút cực khủng từ thương hiệu phim này.

MXH bất ngờ lan truyền hình ảnh của Anne Hathaway trong tạo hình chủng tộc người Na’vi. Lớp hóa trang “xanh lè xanh lét”, tóc tết từng lọn và chiếc độn mũi to bẹt khiến Anne trở nên khác lạ, thậm chí gây cười. Nếu không đề cập đến Anne, người xem gần như không thể nhận ra cô. Và câu hỏi lớn hơn từ netizen là: Anne được cast vào Avatar 3 từ lúc nào vậy?

Hóa ra, đây chỉ là màn hóa trang của Anne trong miniseries WeCrashed vào năm 2022. Trong 1 tập liên quan đến bữa tiệc Halloween, nhân vật Rebekah do cô đảm nhiệm đã có quyết định hóa thân thành người Na’vi và cư dân mạng đã không ít lần bị đánh lừa bởi tạo hình này. Theo chính Anne chia sẻ, tạo hình này chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi để hoàn thiện, nhưng để tẩy sạch hoàn toàn thì phải mất đến vài tuần.

Ở ngoài đời, Anne nổi tiếng với nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung hơn tuổi cùng vóc dáng cao ráo, đầy đặn. Từ khi mới debut diễn xuất với ở tuổi 17, Anne đã được truyền thông ưu ái gọi là "công chúa Hollywood" nhờ lợi thế ngoại hình nổi bật, vừa mang nét ngọt ngào mà cũng vừa tỏa ra khí chất gợi cảm. Thực lực của Anne đã được chứng minh qua tượng vàng Oscar năm 2012 với vai diễn nữ phụ trong Les Misrablé, thoát khỏi hình tượng mỹ nhân chuyên đóng rom-com.

WeCrashed không kể về người ngoài hành tinh, mà kể về một thứ còn "kỳ ảo" hơn: sự ảo tưởng của giới khởi nghiệp. Phim bóc tách sự thăng trầm của WeWork – cái tên từng được định giá tận 50 tỷ đô trước khi "bay màu" giá trị một cách đau đớn.

Đây là câu chuyện về hai kẻ ái kỷ rơi vào lưới tình với nhau - Adam Neumann và Rebekah Neumann, cùng nhau xây dựng đế chế rồi nhìn nó sụp đổ theo đúng nghĩa đen. Kịch bản phim dựa trên podcast nổi tiếng của Wondery, tập trung vào những góc khuất đầy tính kịch của thương trường. Song hành cùng Anne Hathaway là nam thần Jared Lato, người được mệnh danh là “tắc kè hoa” của Hollywood.