Nhan sắc đời thường xinh như búp bê gây sốt cõi mạng Thái Lan của tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam

Không chỉ gây ấn tượng bằng lối đá mạnh mẽ trên sân cỏ, hậu vệ Trần Thị Duyên của đội tuyển nữ Việt Nam mới đây đã khiến cộng đồng mạng Thái Lan bùng nổ bởi vẻ đẹp rạng ngời và phong cách sang trọng tại lễ trao giải Quả bóng vàng.

Xuất hiện tại lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025, Trần Thị Duyên lột xác hoàn toàn, bỏ lại hình ảnh quần đùi áo số thường thấy để khoác lên mình bộ váy quyến rũ. Với gương mặt thanh tú, nụ cười trong trẻo và vóc dáng cân đối, nữ cầu thủ sinh năm 2000 nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi ống kính.

Nhan sắc gay sốt cõi mạng của Trần Thị Duyên (Ảnh: FBNV)

Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, không chỉ người hâm mộ trong nước mà cả truyền thông và cổ động viên khu vực, đặc biệt là Thái Lan, đã dành những lời khen "có cánh" cho cô.

Trang fanpage bóng đá nổi tiếng của Thái Lan – MrFootballAEC đã chia sẻ loạt ảnh của Trần Thị Duyên với dòng trạng thái: "Tỏa sáng với vẻ đáng yêu ngoài sân cỏ. Trần Thị Duyên gây ấn tượng mạnh mẽ với vẻ cuốn hút trong bộ váy dạ hội. Cô ấy đã thu hút mọi ánh nhìn tại sự kiện."

Dưới bài đăng, rất nhiều CĐV xứ Chùa Vàng đã để lại những bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ:

- "Từ bây giờ, tôi chính thức trở thành fan của bóng đá nữ Việt Nam!".

- "Đây chắc chắn là cầu thủ xinh đẹp nhất Đông Nam Á hiện nay".

- "Vẻ đẹp của cô ấy thật trong trẻo, nhìn không thua kém gì các ngôi sao giải trí".

Trần Thị Duyên được mệnh danh là hotgirl bóng đá nữ Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Nữ hậu vệ lên sân cực mãnh mẽ (Ảnh: FBNV)

Đời thường cô nàng ưa chuộng phong cách cá tính, gợi cảm (Ảnh: FBNV)

Vóc dáng cực nuột nà của nữ tuyển thủ (Ảnh: FBNV)

Trần Thị Duyên đời thường khác hẳn trên sân (Ảnh: FBNV)

Trần Thị Duyên hiện đang thuộc biên chế câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Cô là gương mặt quen thuộc của đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời HLV Mai Đức Chung. Duyên được đánh giá cao nhờ lối chơi tốc độ, khả năng phán đoán tình huống tốt và sự bền bỉ trong hành lang cánh phải.