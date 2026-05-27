Nhan sắc đời thường sắc sảo của "búp bê sống" Ukraine khi ra sân cổ vũ thủ môn Bùi Tiến Dũng

Tú Tú
Xuất hiện trên khán đài để tiếp lửa cho ông xã Bùi Tiến Dũng, nàng mẫu Ukraine Dianka Zakhidova nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của người hâm mộ với nhan sắc xinh đẹp, đường nét tự nhiên nhưng cực thu hút.

Kể từ khi hẹn hò rồi kết hôn với thủ môn Bùi Tiến Dũng, chân dài người Ukraine - Dianka Zakhidova luôn là một trong những nàng WAG nhận được sự quan tâm bậc nhất của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Sở hữu chiều cao ấn tượng cùng gương mặt sắc sảo chuẩn mẫu quốc tế, Dianka thường được dân tình ưu ái ví như một "búp bê sống". Mỗi lần xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang chuyên nghiệp hay trên sàn catwalk cùng ông xã, bà mẹ một con luôn khiến cõi mạng xôn xao bởi layout makeup đậm, nhấn vào đôi mắt sâu hút hồn và bờ môi quyến rũ, tạo nên một tổng thể nàng WAG quyền lực và sang chảnh.

Thế nhưng mới đây, khi ra sân vận động để cổ vũ cho Bùi Tiến Dũng thi đấu, Dianka đã khiến người hâm mộ bất ngờ với một diện mạo khác biệt. Không còn là một quý cô lộng lẫy, "chặt chém" như lúc chụp hình studio, nàng mẫu sinh năm 2000 chọn cho mình phong cách tối giản và năng động hơn hẳn. Cô diện chiếc áo tank-top thể thao màu đen, tóc xõa tự nhiên và dùng chiếc băng đô gọn gàng. Đáng chú ý, lớp trang điểm của cô cũng được tối giản hết mức theo xu hướng "clean girl" đang thịnh hành.

Dianka xinh đẹp khi ra sân cổ vũ Bùi Tiến Dũng thi đấu

Thoạt nhìn qua tấm ảnh selfie trên khán đài có thể lầm tưởng Dianka đang để mặt mộc, nhưng thực chất cô nàng đã khéo léo chọn layout makeup mỏng nhẹ như sương. Nàng mẫu chỉ nhấn chút chân mày tự nhiên, thoa một lớp son tint bóng nhẹ nhàng và giữ cho lớp nền mỏng tang, tiệp hẳn vào làn da khỏe khoắn. Sự thay đổi từ phong cách cá tính, sắc sảo sang ngọt ngào, trong veo này khiến visual của "búp bê sống" mang một làn gió mới: Dịu dàng, trẻ trung đúng độ tuổi và vô cùng thân thiện, gần gũi.

Chính màn biến hóa 180 độ từ "nữ thần sàn diễn" sang "vợ hiền dịu dàng" này đã giúp Dianka ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng. Trên các diễn đàn, netizen không tiếc lời khen ngợi gu thẩm mỹ tinh tế của bà xã Bùi Tiến Dũng. Khán giả cho rằng, việc cô biết cách tiết chế lớp trang điểm, chọn phong cách nhẹ nhàng, phù hợp với không khí sôi động của sân cỏ không chỉ giúp cô thoải mái cổ vũ chồng mà còn tôn lên được những đường nét lai Tây tự nhiên vốn đã rất cực phẩm của mình.

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng tình tứ sau 4 năm kết hôn

Bà xã Bùi Tiến Dũng được mệnh danh là "búp bê sống" với nhan sắc độc nhất vô nhị trong dàn WAG Việt

Nàng WAG ngoại quốc hiện là người mẫu chuyên nghiệp

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

