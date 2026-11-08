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Nhan sắc đời thường Hoa hậu Nguyễn Yến Trang

Trạch Dương - Hồng Vĩnh
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Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang cao 1,71 m, có số đo ba vòng 79-58-88 cm. Cô sinh năm 2006, là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đời thường, Yến Trang tự nhận ít nói và từng ngại đứng trước ống kính.

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Tối 7/11, Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Quảng trường Danh Vọng, Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trao vương miện cho nữ sinh 20 tuổi đến từ Hà Nội. Trần Xuân Khánh Linh giành danh hiệu Á hậu 1, Lê Phương Nghi là Á hậu 2.

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Ở phần ứng xử của top 5, khi được hỏi về vẻ đẹp của hòa bình và cách giới thiệu vẻ đẹp ấy với bạn bè quốc tế, Yến Trang bắt đầu từ hình ảnh quen thuộc. “Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến”, cô nói. Yến Trang nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội năm 2019 như ví dụ về đóng góp của Việt Nam cho hòa bình thế giới. Cô khép lại phần thi bằng lời khẳng định “Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam”.

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Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006 đang học ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 80-58-88 cm.

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Trong thử thách Tài năng và Nghệ thuật, Yến Trang hát Flashlight của Jessie J. Sau tiết mục, cô kể mình vẫn run khi đứng trước đông người nên chưa hát được như mong muốn. Nữ sinh ngành Giáo dục tiểu học cũng chia sẻ một niềm vui sau đêm chung khảo là có thêm nhiều khán giả nhí theo dõi mình.

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Yến Trang có ba năm liền là học sinh giỏi tại Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội. Cô trúng tuyển Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Được mẹ định hướng, Yến Trang chọn học sư phạm để trở thành giáo viên tiểu học.

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Ở vòng sơ khảo phía Bắc ngày 29/7, Yến Trang kể cô nhút nhát, đã dành gần một năm rèn kỹ năng trước khi ghi danh. Gia đình biết cô đi thi nhưng không đặt nặng thành tích. “Em mong có thể vào Top 3, nhưng điều quan trọng hơn là được trưởng thành sau cuộc thi”, cô nói với PV Tiền Phong.

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Nữ sinh Hà Nội cho biết niềm vui của cô là được tìm hiểu những nét văn hóa trước đó mình chưa biết đến.

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Trả lời PV Tiền Phong, cô kể điều khó nhất những ngày đầu ở nhà chung là làm quen với máy quay. Điều cô nhớ nhất sau những buổi tập là lúc cả nhóm đã mệt nhưng vẫn động viên nhau cố gắng.

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Yến Trang nói khi vào nhà chung, cô mang theo nhật ký để ghi lại kỷ niệm với các thí sinh. Ở chặng Hải Phòng, cô cùng các bạn trồng cây tại rừng ngập mặn và đến Trung tâm Điều dưỡng người có công thăm các cựu chiến binh.

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Nói về quá trình tập nói trước đám đông, cô cho biết buổi học với MC Trần Ngọc giúp cô nhận ra những điểm cần sửa trong cách trình bày. Đến vòng chung kết, cô đã tự tin hơn khi đứng trước máy quay và dám bộc lộ cảm xúc.

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Yến Trang tập trên sân khấu trước đêm chung kết. Trước chặng quan trọng ngày 6/11, cô cho biết có 50 người thân đến cổ vũ, kết hợp chuyến đi với dịp tham quan Hải Phòng. Tối 7/11, nhiều bạn bè của cô có mặt tại Quảng trường Danh Vọng để chứng kiến khoảnh khắc nữ sinh Hà Nội đăng quang.

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Tags

Yến Trang

Hoa hậu Việt Nam

Hà Nội

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