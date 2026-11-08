Nhan sắc đời thường Hoa hậu Nguyễn Yến Trang

Ở phần ứng xử của top 5, khi được hỏi về vẻ đẹp của hòa bình và cách giới thiệu vẻ đẹp ấy với bạn bè quốc tế, Yến Trang bắt đầu từ hình ảnh quen thuộc. “Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến”, cô nói. Yến Trang nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội năm 2019 như ví dụ về đóng góp của Việt Nam cho hòa bình thế giới. Cô khép lại phần thi bằng lời khẳng định “Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam”.