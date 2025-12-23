Nhan sắc của tân Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025

Cuộc thi năm nay quy tụ dàn thí sinh tài sắc, mang đến màn tranh tài hấp dẫn trong hành trình tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của áo dài Việt. Trong số đó, Thanh Hương nổi bật nhờ sự hài hòa giữa nhan sắc, tài năng và trí tuệ. Với gương mặt sáng, vóc dáng chuẩn cùng phong thái tự tin của một mẫu ảnh chuyên nghiệp, cô nhanh chóng trở thành nhân tố gây chú ý ngay từ những vòng thi đầu.

Thanh Hương giành ngôi vị Á khôi 1 Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025.

Chia sẻ về lý do tham gia Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025, Thanh Hương nói: “Với tôi, áo dài không chỉ là trang phục, mà là một biểu tượng văn hóa, là linh hồn và vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt. Tôi tham gia cuộc thi này trước hết là để được đắm mình trong không gian trang trọng của tà áo dài, để hiểu sâu sắc hơn về giá trị truyền thống. Hơn nữa, đây là cơ hội để tôi học hỏi, rèn luyện bản lĩnh và lan tỏa những điều tích cực”.

Trước cuộc thi, Thanh Hương đặt ra kế hoạch luyện tập kỹ lưỡng: học catwalk với áo dài, rèn thần thái mềm mại, duyên dáng, tìm hiểu về lịch sử áo dài, chất liệu, họa tiết truyền thống. Song song, cô giữ tinh thần vững vàng qua thiền, đọc sách và luyện kỹ năng ứng xử.

Thanh Hương sở hữu nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng đẹp

Bước vào đêm chung kết, Thanh Hương thể hiện phong độ ổn định cùng thần thái tỏa sáng. Hình ảnh cô thướt tha trong tà áo dài Việt Nam đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với ban giám khảo và khán giả. Phần ứng xử thông minh giúp người đẹp bứt phá và được xướng tên ở vị trí Á khôi 1.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Những nỗ lực của bản thân tôi và sự ủng hộ từ mọi người đã được đền đáp xứng đáng. Nhưng hơn cả niềm vui chiến thắng, tôi cảm nhận rõ ràng một trách nhiệm lớn lao hơn đang đặt trên vai mình, trách nhiệm của một đại diện, một người truyền cảm hứng về vẻ đẹp áo dài và văn hóa Việt”, Thanh Hương xúc động bày tỏ.

Sở hữu ngoại hình sáng cùng vóc dáng cân đối, nuột nà, Thanh Hương bắt đầu sự nghiệp mẫu ảnh ngay từ những năm học cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, cô theo học chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

Bên cạnh đó, người đẹp Hải Phòng cũng có niềm yêu thích đặc biệt với lĩnh vực kinh doanh và thiết kế nội thất. Cô giữ quan điểm người phụ nữ hiện đại cần phát triển toàn diện, không ngừng học hỏi để làm giàu tri thức và cảm xúc.

Thanh Hương theo đuổi triết lý sống giản dị: “Sống tử tế, cố gắng hết mình và luôn giữ một trái tim biết ơn”. Theo cô, vẻ đẹp thật sự xuất phát từ nội tâm và từ cách đối xử chân thành với những người xung quanh.

Sau cuộc thi, Thanh Hương xem danh hiệu Á khôi 1 như điểm khởi đầu cho hành trình mới. Cô dự định tiếp tục hoàn thiện bản thân, đồng thời mong muốn sử dụng sức ảnh hưởng của mình để tham gia các hoạt động quảng bá áo dài, gìn giữ văn hóa truyền thống và đồng hành cùng các dự án thiện nguyện hướng đến trẻ em, phụ nữ.

Là đại diện của thế hệ trẻ trong thời đại số, Thanh Hương hiểu rõ lợi thế của mình. Cô dự định chia sẻ những câu chuyện về áo dài trên mạng xã hội, hợp tác cùng các nhà thiết kế và nghệ nhân để đưa tà áo Việt đến gần hơn với giới trẻ và bạn bè quốc tế. Quan trọng hơn, cô tin rằng điều tạo nên hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại không chỉ nằm ở vẻ đẹp bên ngoài, mà còn ở trí tuệ, sự tử tế và bản lĩnh giữ gìn giá trị truyền thống giữa nhịp sống hội nhập.