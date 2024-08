Nhan sắc của mỹ nhân này lạ lắm: Lên phim đẹp như tiên nữ, ngoài đời vừa quê vừa xấu

Theo Sohu, bộ phim cổ trang Nhập Thanh Vân vừa khởi quay đã nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ tạo hình đẹp tựa tiên nữ của Lư Dục Hiểu. Khán giả bất ngờ vì trước đó cô vẫn luôn bị chê là có khuôn mặt nhạt nhòa cùng phong cách thời trang luộm thuộm.

Thậm chí, vì ngoại hình khá bình thường, Lư Dục Hiểu bị đánh giá là khó có thể bật lên thành ngôi sao lưu lượng và không đủ sức để đảm nhận vai nữ chính. Thế nhưng, Lư Dục Hiểu như biến thành người khác mỗi lần đóng phim khiến cư dân mạng phải hết lời thán phục.

Năm 2023, Lư Dục Hiểu cũng có màn hóa thân thành sát thủ quyến rũ Thượng Quan Thiển đẹp 360 độ không góc chết trong Vân Chi Vũ. Tuy nhiên, đến phim Ngọc Cốt Dao hay Tích Hoa Chỉ, ngoại hình của nữ diễn viên sinh năm 1999 lại vô cùng bình thường, kém nổi bật đến mức như hòa tan vào bối cảnh.

Theo Sina, Lư Dục Hiểu nổi tiếng là ngôi sao theo phong cách đơn giản tự nhiên. Nữ diễn viên không ngại khoe mặt mộc trên trang cá nhân. Nếu không tham gia các hoạt động chính thức, Lư Dục Hiểu thường ăn mặc xuề xòa, không có phong thái minh tinh. Sự giản dị của Lư Dục Hiểu là một trong những lý do khiến người hâm mộ yêu mến cô. Tuy nhiên, điều này lại gây bất lợi với việc phát triển sự nghiệp của Lư Dục Hiểu. Nữ diễn viên sinh năm 1999 yếu thế hơn so với các đồng nghiệp cùng lứa vì không có khí chất thời thượng, mặc hàng hiệu như hàng chợ. Do đó, tài nguyên về mặt thời trang của Lư Dục Hiểu cũng kém hơn.

Lư Dục Hiểu với hình ảnh lôi thôi ngoài đời thường

Nữ diễn viên chuộng phong cách tự do, đơn giản Lư Dục Hiểu

Lư Dục Hiểu bị chê vì mặc áo dính lông mèo

Hình ảnh ngoài đời thực của Lư Dục Hiểu khiến khán giả sốc và chê bai, thậm chí những ấn tượng tốt từ vai diễn của cô cũng mất hết. Trước đó, Lư Dục Hiểu được khen dễ thương đáng yêu như nữ thần thanh xuân trong phim học đường Thời Gian Và Anh Vừa Hay Đúng Lúc. Trong Vân Chi Vũ cô được khen có tạo hình đẹp, thậm chí lấn lướt nữ chính Ngu Thư Hân. Tuy nhiên, thoát khỏi vai diễn, Lư Dục Hiểu lại gây thất vọng với thời trang xuề xòa. Chính vì vậy, một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên không đủ đẹp để vào vai mỹ nhân, không đủ cuốn hút để đóng nữ chính, điều này cũng khiến phim của cô khó thu hút nếu Lư Dục Hiểu đảm nhận vai nữ chính.

Bản thân Lư Dục Hiểu từng trả lời cô không quan tâm đến việc khán giả đánh giá ngoại hình của mình, nhưng khi vào phim khán giả bất ngờ với vai diễn của cô thì đó mới là niềm vui và mục tiêu cô hướng tới. Sohu bình luận Lư Dục Hiểu là ngôi sao có "tính dẻo" lớn nhất trong lứa tiểu hoa đán 95 hiện tại. Cô có thể đảm nhận nhiều loại vai khác nhau, biến hóa ngoại hình khí chất hoàn toàn phù hợp với nhân vật. Do đó, Lư Dục Hiểu không bị chê diễn xuất một màu mà khán giả luôn phân biệt được mỗi vai diễn cô đóng.