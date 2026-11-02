Nhan sắc cô gái SN 2000 quê Hà Nội được Quang Hải "chu cấp" từ chiếc kẹp tóc đến ô tô 8 tỷ

Được chăm sóc và chiều chuộng, vẻ đẹp của cô gái này quả thực rất nổi bật.

Đó chính là Chu Thanh Huyền (SN 2000, đến từ Hà Nội) - vợ cầu thủ Quang Hải.

Trend “Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở” đang phủ sóng mạng xã hội, kéo theo hàng loạt màn khoe ảnh trước - sau đầy thú vị. Người tham gia thường chọn những khoảnh khắc thay đổi rõ rệt về ngoại hình, phong cách để chứng minh sức mạnh của thời gian.

Bên cạnh phiên bản quen thuộc, trend này còn có thêm nhiều biến thể hài hước, chẳng hạn câu nói: “Không cần đứa nào chăm hết. T** tự nở được”. Mới đây, Chu Thanh Huyền cũng bắt nhịp trend mới này và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Nàng WAG sử dụng hình ảnh xinh đẹp trong chuyến đi Hàn Quốc và đính kèm chú thích: “Không cần đứa nào chăm hết. T** tự nở được”.

Hình ảnh mới nhất của Chu Thanh Huyền

Thực tế, hành trình thay đổi nhan sắc của Chu Thanh Huyền cũng từng nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. So với những hình ảnh trước đây, vợ Quang Hải hiện sở hữu diện mạo sắc sảo, chỉn chu và phong cách thời trang sang chảnh hơn.

Trong quá khứ, Chu Thanh Huyền từng công khai việc can thiệp thẩm mỹ ở một số chi tiết như nâng mũi, tiêm chỉnh má hóp để gương mặt đầy đặn hơn và làm răng. Riêng chuyện đường chân tóc, cô từng lên tiếng giải thích bản thân chỉ triệt phần tóc mai mọc lởm chởm, không phải cấy tóc như một số đồn đoán.

So với trước đây, vợ Quang Hải đã có sự thay đổi nhan sắc đáng kể

Ngoài những lời khen cho nhan sắc và thần thái của Chu Thanh Huyền thay đổi theo thời gian, cư dân mạng cũng thắc mắc về vai trò của Quang Hải trong màn “nở rộ” của vợ: “Ủa? Có anh Hải chăm mà”.

Về phần Chu Thanh Huyền, cô nàng cũng nhanh chóng đáp lại, giải thích về sự chăm sóc, chiều chuộng mà Quang Hải dành cho mình: “Chị đu trend vậy thôi… Chứ không có anh Hải chăm sao chị nở rộ vậy”.

Cũng không khó hiểu vì sao bình luận này nhận được sự đồng tình. Bởi từ khi còn hẹn hò đến lúc đã về chung một nhà, Chu Thanh Huyền nhiều lần khiến dân tình chú ý với những món quà giá trị được Quang Hải dành tặng. Vợ cầu thủ từng chia sẻ rằng trang sức, phụ kiện hàng hiệu của mình đến từ 2 nguồn: chồng tặng hoặc các nhãn hàng gửi tặng. Cô cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân không có thói quen tự mua những món đồ đắt tiền vì "em tiếc tiền".

Chẳng hạn như hồi tháng 8/2023, nam cầu thủ từng tự tay unbox và tặng bạn gái chiếc túi Hermès Birkin nhân dịp sinh nhật. Đến tháng 3/2024, anh tiếp tục tặng bà xã một chiếc túi Chanel có giá ước tính hơn 150 triệu đồng vào dịp Quốc tế Phụ nữ. Một chiếc Hermès Picotin cũng từng được Quang Hải mang về làm quà cho vợ sau chuyến tập huấn.

Quang Hải cũng tặng Chu Thanh Huyền chiếc đồng hồ Patek Philippe Aquanaut có giá khoảng 700 triệu đồng. Đây cũng là món phụ kiện cô thường xuyên sử dụng khi xuất hiện trước công chúng.

Trong thời gian gần đây, vật trang sức bất ly thân của Chu Thanh Huyền là chiếc vòng cổ BVLGARI được ước tính có giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Khi được hỏi về nguồn gốc một món trang sức, cô từng vui vẻ tiết lộ trên livestream: "Cái vòng này á hả, chồng mua, chồng order, chồng tặng".

Quang Hải thường mua nhiều món quà xịn xò tặng vợ

Không dừng lại ở túi xách hay trang sức, tháng 5/2025, Quang Hải còn gây chú ý khi tặng vợ một chiếc Land Rover Sport có giá lăn bánh tại Hà Nội hơn 8 tỷ đồng. Chu Thanh Huyền chia sẻ đây là món quà ông xã dành tặng để động viên cô với lời nhắn hài hước về chuyện "sinh cho anh một đội bóng". Hai vợ chồng sau đó cùng nhau đến showroom nhận xe.

Mới đây hơn - hồi tháng 7/2026, trong chuyến sang Thái Lan cùng tuyển Việt Nam thi đấu với Timor Leste, Quang Hải cũng tranh thủ mua sắm và chọn một bộ phụ kiện tóc Balmain Hair Couture làm quà cho bà xã. Trên trang cá nhân, Chu Thanh Huyền hào hứng quay video đập hộp bộ ba món phụ kiện gồm kẹp càng cua Pince à Cheveux giá 111 Euro (khoảng 3,3 triệu đồng), cài tóc Acetate Headband giá 179 Euro (khoảng 5,5 triệu đồng) và kẹp phồng Pince à Cheveux Imperiale giá 155 Euro (khoảng 4,7 triệu đồng). Tổng giá trị bộ phụ kiện vào khoảng 13,5 triệu đồng.

(Tổng hợp - Ảnh: TT & FBNV)