Nhan sắc chấn động của Tiểu Long Nữ gốc Việt đẹp hơn cả Lưu Diệc Phi

Nhan sắc của mỹ nhân này lợi hại thế nào mà Lưu Diệc Phi cũng phải chịu thua vài phần?

Sau nhiều năm, cuộc tranh luận về đâu là phiên bản Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ vẫn chưa có hồi kết. Bên cạnh cái tên quen thuộc Lưu Diệc Phi, nhiều khán giả lại dành sự ưu ái cho Ông Tĩnh Tinh - mỹ nhân mang trong mình dòng máu Việt từng hai lần hóa thân thành Tiểu Long Nữ vào đầu thập niên 1980. Đặt cạnh tạo hình của Lưu Diệc Phi, nhan sắc của Ông Tĩnh Tinh vẫn khiến nhiều người phải ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp vừa thanh thuần vừa sắc sảo hiếm có.

Trong cùng tạo hình bạch y của Tiểu Long Nữ, Lưu Diệc Phi ghi dấu ấn với vẻ đẹp mong manh, thoát tục, gương mặt nhỏ nhắn cùng khí chất "thần tiên tỷ tỷ" nổi tiếng khắp châu Á. Trong khi đó, Ông Tĩnh Tinh lại mang đến một hình tượng khác biệt. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt trái xoan hoàn hảo, đường nét sắc nét nhưng không kém phần mềm mại, đôi mắt to sâu hút cùng sống mũi thanh tú. Làn da trắng mịn nổi bật giữa điều kiện quay phim còn nhiều hạn chế của thập niên 1980 càng làm tôn lên thần thái lạnh lùng, băng thanh ngọc khiết của nhân vật.

Nhiều khán giả cho rằng nhan sắc của Ông Tĩnh Tinh không chỉ không hề thua kém mà thậm chí còn có phần nổi bật hơn Lưu Diệc Phi ở nét đẹp cổ điển và khí chất mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc) đặc trưng. Thậm chí, không ít trang truyền thông Trung Quốc sau này còn nhận định nhan sắc của Ông Tĩnh Tinh ở thời kỳ đỉnh cao có phần lấn lướt cả phiên bản Tiểu Long Nữ do Lưu Diệc Phi thể hiện. Một sự thật thú vị là Ông Tĩnh Tinh từng hai lần hóa thân thành Tiểu Long Nữ trong Như Lai Thần Chưởng (1982) và Dương Quá Và Tiểu Long Nữ (1983), tác phẩm có sự tham gia của Trương Quốc Vinh.

Điều khiến nhiều người càng thêm trầm trồ là nhan sắc ấy tỏa sáng trong bối cảnh công nghệ làm phim của thập niên 1980 còn khá hạn chế. Thời điểm đó chưa có các kỹ thuật chỉnh màu, làm mịn da hay hiệu ứng hình ảnh hiện đại như ngày nay, chất lượng ghi hình cũng còn nhiều hạn chế. Thế nhưng, mọi yếu tố kỹ thuật dường như đều bất lực trước vẻ đẹp của Ông Tĩnh Tinh. Chính vì vậy, đến nay cô vẫn thường được nhắc đến như một trong những Tiểu Long Nữ đẹp nhất lịch sử màn ảnh Hoa ngữ.

Hơn 40 năm sau thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, Ông Tĩnh Tinh vẫn khiến công chúng bất ngờ mỗi khi xuất hiện. Trong những hình ảnh mới nhất ở tuổi 62, nữ diễn viên duy trì vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ với làn da trắng hồng, gương mặt ít dấu vết tuổi tác và nụ cười rạng rỡ. Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, thần thái tự tin cùng phong cách thanh lịch giúp cô nổi bật mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Không ít cư dân mạng nhận xét rằng nếu không biết tuổi thật, rất khó tin người phụ nữ trong ảnh đã bước sang tuổi lục tuần.

Ông Tĩnh Tinh (sinh năm 1964) là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Hong Kong thập niên 1980. Cô mang trong mình ba dòng máu Mỹ - Việt - Hoa, trong đó mẹ là người Việt gốc Hoa. Bước chân vào làng giải trí từ khi còn rất trẻ, Ông Tĩnh Tinh nhanh chóng gây chú ý nhờ nhan sắc nổi bật và trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) đầu thập niên 1980. Cô tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh như Encore (1980), Buddha's Palm (1982), Holy Flame of the Martial World (1983) và đặc biệt là hai lần hóa thân thành Tiểu Long Nữ trong Như Lai Thần Chưởng (1982) và Dương Quá Và Tiểu Long Nữ (1983).

Dù sở hữu sự nghiệp diễn xuất đầy triển vọng, Ông Tĩnh Tinh lại lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Sau khi kết hôn với đạo diễn, võ sư nổi tiếng Lưu Gia Lương vào năm 1984, cô dần rút khỏi làng giải trí và theo đuổi con đường học vấn. Năm 1996, nữ diễn viên theo học ngành Luật tại Đại học Hong Kong (Trung Quốc) và đạt thành tích học tập xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp, cô chính thức trở thành luật sư, tham gia nhiều vụ việc gây tiếng vang tại Hong Kong (Trung Quốc) và được đánh giá cao nhờ tư duy sắc sảo cùng khả năng tranh tụng ấn tượng.

Trong hơn hai thập kỷ qua, Ông Tĩnh Tinh gần như xây dựng lại danh tiếng từ đầu ở lĩnh vực pháp lý. Cô không chỉ hành nghề luật sư mà còn tham gia các chương trình phát thanh, bình luận về những vụ án nổi tiếng và các vấn đề pháp luật được công chúng quan tâm. Tại Hong Kong (Trung Quốc), Ông Tĩnh Tinh được xem là trường hợp hiếm hoi thành công ở cả hai lĩnh vực tưởng chừng không liên quan là nghệ thuật và luật pháp.