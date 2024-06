Nhan sắc Angelababy năm 17 tuổi đúng là báu vật Cbiz, 1 điểm thay đổi mà đẹp gấp bội hiện tại

Mới đây, hình ảnh tuổi 17 của Angelababy bỗng được chia sẻ lên mạng xã hội và ngay lập tức gây sốt. Bức ảnh được chụp khi Angelababy tham gia trình diễn thời trang ở Hong Kong (Trung Quốc). Nữ diễn viên gây ấn tượng với vẻ đẹp lai Tây sắc sảo, đường nét gương mặt hài hòa trông như búp bê. Trên Weibo, nhiều khán giả cho rằng vẻ đẹp của Angelababy "vượt thời gian", xinh như nữ thần từ khi ở tuổi thiếu niên. Cộng đồng mạng còn chia sẻ mạnh mẽ loạt hình ảnh lúc Angelababy mới bắt đầu sự nghiệp người mẫu ở Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Đây được coi là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 1989. Đáng chú ý hơn cả, 2 lối trang điểm ngọt ngào như công chúa và mắt khói nude lúc đó giúp Angelababy bùng nổ nét đẹp sang chảnh thời điểm đó, thậm chí còn được cho là hơn hẳn so với kiểu make up quyến rũ phổ biến trong giới minh tinh Cbiz hiện giờ. Nhiều khán giả bình luận nhan sắc của Angelababy thuở mới vào nghề xứng đáng "báu vật Cbiz".

Angelababy năm 17 tuổi được khen sở hữu gương mặt đẹp như búp bê, khiến mọi người phải trầm trồ. Chính cách trang điểm mắt khói bí ẩn hồi đó giúp tôn lên hẳn nét đẹp lai của mỹ nhân này

Theo cư dân mạng, thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Angelababy là khi cô còn làm người mẫu ở thị trường Nhật Bản và Hong Kong (Trung Quốc). Ngoài mắt khói, lối trang điểm tông hồng ngọt ngào năm ấy tôn trọn vẹn nét đẹp được ví như "thiên sứ" của Baby

Theo trang HK01, Angelababy bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi mới 13 tuổi. Nữ diễn viên chia sẻ bạn bè cùng lớp đã gửi ảnh của cô đến tạp chí Yes nổi tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc). Nhờ ngoại hình nổi bật, Angelababy được quản lý La Chí mời ký hợp đồng. Năm 14 tuổi, Angelababy trở thành người mẫu độc quyền của 2 tạp chí Ray và Dear ở Nhật Bản. Năm 2006, khi mới 17 tuổi, cô ký hợp đồng với hãng đĩa Avex Nhật Bản, phát triển sự nghiệp tại cả showbiz Hong Kong (Trung Quốc) và xứ sở hoa anh đào. Trước khi kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh và chuyển sang Đại lục phát triển, Angelababy có sự nghiệp người mẫu sáng giá.



Thời gian đầu mới vào showbiz, Angelababy vẫn còn có nhiều nét ngây ngô, tinh khôi, đôi má phính. Vẻ đẹp rạng rỡ, ngọt ngào và sáng bừng của cô khiến người xem khó có thể rời mắt

Cư dân mạng đều cho rằng Angelababy thời trẻ đẹp hơn so với hiện tại. Nhan sắc của nữ diễn viên bây giờ sắc sảo hơn do đổi sang phong cách trang điểm đậm nhưng lại không xuất sắc như hồi xưa, thậm chí có phần đi xuống vì hình thể quá gầy do phải ép mình theo chuẩn "mình hạc xương mai" của thị trường giải trí Đại lục.

Sau nhiều năm làm nghệ thuật, Angelababy hiện tại sở hữu vẻ đẹp sắc sảo hơn do thay đổi phong cách trang điểm để phù hợp với thị trường giải trí Đại lục

Thời gian qua, Angelababy đang rơi vào tình cảnh vắng show ở thị trường giải trí Trung Quốc đại lục hậu scandal bị cấm sóng ngầm. Giữa tháng 4, trả lời phỏng vấn truyền thông, nữ diễn viên thừa nhận rằng cô chủ yếu ở nhà chăm con suốt thời gian qua. Angelababy cho biết cô chưa nhận được bất kỳ lời mời đóng phim mới nào và cũng không có nhiều lịch trình công việc.



Angelababy đang loay hoay lấy lại danh tiếng sau vụ bị cấm sóng ngầm

Nguồn: Sina, Weibo