HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhan sắc ái nữ Bầu Thụy - Chủ tịch trẻ nhất V.League chiếm trọn “spotlight” trong ngày Ninh Bình bổ nhiệm HLV Chu Đình Nghiêm

Tiên Tiên
|

Chủ tịch CLB Ninh Bình gây chú ý với diện mạo nổi bật khi lộ diện.

Mới đây, CLB bóng đá Ninh Bình đã công bố HLV trưởng Chu Đình Nghiêm với bản hợp đồng dài hạn có thời hạn đến năm 2029. Ban lãnh đạo Ninh Bình FC cũng khẳng định sẽ trao toàn quyền quyết định về mặt chuyên môn, từ xây dựng lối chơi đến kế hoạch chuyển nhượng cho chiến lược gia sinh năm 1972, nhằm hiện thực hóa tham vọng vươn tầm và xây dựng bản sắc bền vững cho CLB.

Trong buổi lễ, sự xuất hiện của chủ tịch đội bóng - Nguyễn Ngọc Mỹ Anh khiến dân tình chú ý. Chủ tịch của Ninh Bình FC diện váy đen thanh lịch và lối trang điểm tự nhiên, nữ chủ tịch trẻ tuổi nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút mọi ống kính truyền thông nhờ gương mặt khả ái, phong thái tự tin và rạng rỡ.

Chủ tịch CLB Ninh Bình Mỹ Anh trong ngày công bố HLV Chu Đình Nghiêm

Mỹ Anh sở hữu gương mặt khả ái

Ái nữ bầu Thụy tiếp quản đội bóng từ đầu mùa giải

Sinh năm 2001, ái nữ của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy) đã chính thức đi vào lịch sử bóng đá nước nhà với tư cách là vị nữ chủ tịch trẻ tuổi nhất từng điều hành một câu lạc bộ chuyên nghiệp tại giải V.League. Được biết, con gái lớn của Bầu Thụy sở hữu nền tảng học vấn vô cùng đáng nể khi đi du học từ năm 12 tuổi. Trở về nước sau thời gian dài tích lũy kiến thức tại nước ngoài, cô đang dần tiếp quản các mảng kinh doanh quan trọng từ gia đình, và bóng đá chính là thử thách đầu tiên của nữ doanh nhân Gen Z này.

Sự xuất hiện của Nguyễn Ngọc Mỹ Anh trên cương vị lãnh đạo tại CLB Ninh Bình, kết hợp cùng sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Bầu Thụy, đang thổi một làn gió mới đầy trẻ trung và chuyên nghiệp vào bản đồ bóng đá Việt Nam. Việc đưa về hàng loạt ngôi sao đình đám thời gian qua, và mới nhất là bản hợp đồng "bom tấn" với HLV Chu Đình Nghiêm, đã minh chứng rõ nét cho tư duy làm bóng đá táo bạo, quyết đoán của đội bóng.

Theo kế hoạch, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ bắt đầu bắt tay vào công việc ngay lập tức. Trận đấu ra mắt của ông sẽ là cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Đông Á Thanh Hóa tại vòng 25 V.League 2025/26.

Ảnh: Ninh Bình FC

Nam sinh chạy shipper bị trộm xe máy ở Hà Nội: Xót xa hoàn cảnh của nạn nhân
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại