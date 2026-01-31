Nhận quá nhiều bình luận kém duyên vì khoảnh khắc viral với Đình Bắc, Á hậu Châu Anh lập tức hành động

Mới đây, sau lễ trao giải Cúp Chiến thắng 2025, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Á hậu Châu Anh bỗng viral trên MXH bởi một khoảnh khắc liếc nhìn vô tình nhưng lại đẩy cả hai vào tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Bức ảnh được cắt ra từ một video, khi Đình Bắc quay sang nói chuyện cùng hai người đẹp bên cạnh, nhưng bị cư dân mạng chế lại và bình phẩm kém duyên về cả hai. Á hậu Châu Anh sau đó đã phải đưa ra động thái mạnh tay: khoá toàn bộ phần bình luận trên bài đăng liên quan, giữa làn sóng bình luận đi quá giới hạn.

Đúng là ngồi không cũng dính thị phi. Thay vì tập trung vào bối cảnh hay tinh thần của chương trình, nhiều cư dân mạng lại đẩy khoảnh khắc của Đình Bắc và Châu Anh theo hướng "xào couple", gán ghép mối quan hệ và để lại hàng loạt bình luận soi mói đời tư, thậm chí còn có những bình luận phản cảm về hình thể phụ nữ. Những comment thiếu tế nhị, mang tính suy diễn và gây áp lực không cần thiết cho người trong cuộc ấy lại tràn lan trên MXH.

Đình Bắc và Châu Anh cùng xuất hiện tại lễ trao giải Cúp Chiến thắng 2025, tương tác bất ngờ viral trên MXH (Ảnh: FBNV)

Trước phản ứng ngày càng tiêu cực, Á hậu Châu Anh không chọn cách đôi co hay giải thích dài dòng. Cô âm thầm khoá comment các video khi mình tham dự sự kiện trên, động thái được cho là nhằm bảo vệ bản thân cũng như tránh để câu chuyện bị đẩy đi quá xa. Quyết định này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi trước đó Châu Anh vốn được biết đến là người khá cởi mở khi tương tác với người hâm mộ.

Nhan sắc xinh đẹp của Á hậu Châu Anh (Ảnh: FBNV)

Ở chiều ngược lại, nhiều netizen cũng lên tiếng bênh vực Á hậu Châu Anh, cho rằng việc tương tác hay xuất hiện chung trong một khoảnh khắc là điều hoàn toàn bình thường và khoảnh khắc đang viral vốn dĩ chỉ diễn ra 1s trong video và bị xuyên tạc thành ý nghĩa hoàn toàn khác. Việc cộng đồng mạng liên tục gán ghép, suy đoán đời tư của người khác không chỉ gây hiểu lầm mà còn tạo áp lực tâm lý không đáng có. "Viral thì vui đấy, nhưng kéo theo bình luận kém duyên thì khoá comment là quá hợp lý", một ý kiến nhận được nhiều đồng tình.

Sự việc thêm một lần nữa cho thấy mặt trái của những khoảnh khắc viral: chỉ cần vài giây lan truyền cũng đủ khiến người trong cuộc trở thành tâm điểm soi xét, dù họ không hề chủ động tạo drama.