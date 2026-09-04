Dòng trạng thái mới đây của Nhan Phúc Vinh khiến nhiều người thắc mắc.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh là cặp đôi khiến ai cũng bất ngờ khi quyết định công khai. Sau màn cầu hôn gây sốt mạng xã hội những ngày qua, nhất cử nhất động của cả hai đều được dân tình chú ý không ngớt.

Mới đây, trên trang cá nhân, Nhan Phúc Vinh đã có cập nhật khiến nhiều người phải tò mò. Nam diễn viên đã đăng tải một dòng chú thích trên story Facebook, nội dung ngắn gọn: "Xin lỗi đã phiền mọi người", kèm biểu tượng mặt khóc.

Bài đăng gây tò mò của Nhan Phúc Vinh trên trang cá nhân

Chỉ một câu ngắn nhưng lập tức khiến dân tình thắc mắc không ngớt bởi suốt từ tối 31/8 đến nay, chuyện tình cảm của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân liên tục trở thành tâm điểm. Tuy nhiên, Nhan Phúc Vinh không nói rõ anh đang "xin lỗi" vì điều gì. Cách viết bỏ lửng càng khiến dân mạng đặt dấu hỏi.

Trước đó, Nhan Phúc Vinh bất ngờ đăng tải khoảnh khắc cầu hôn Khả Ngân. Trong ảnh, nữ diễn viên khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út, còn anh viết ngắn gọn: "Cô ấy nói 'CÓ'". Đây cũng là lần đầu tiên cả hai công khai xác nhận mối quan hệ tình cảm sau thời gian dài giữ kín.

Trước khi công khai chuyện tình cảm, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân vốn là một cặp đôi khá kín tiếng. Những lần cả hai xuất hiện bên nhau trước đó chủ yếu đến từ các buổi tụ hội cùng hội bạn thân, những lần chạy bộ chung một nhóm hoặc tình cờ góp mặt tại các sự kiện giải trí. Dù từng nhiều lần được khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ, cả hai gần như không có động thái xác nhận hay chia sẻ trực tiếp về chuyện tình cảm.

Nhan Phúc Vinh khoe khoảnh khắc cầu hôn Khả Ngân thành công

Được biết, để chuẩn bị cho màn cầu hôn này, Nhan Phúc Vinh đã chuẩn bị rất tỉ mỉ. Trong đoạn clip "đập hộp" quà của Khả Ngân, Nhan Phúc Vinh chuẩn bị cho bạn gái 2 món quà gồm một chiếc túi hiệu và bộ trang sức cao cấp. Trong đó, gây chú ý nhất là chiếc Hermès Kelly màu đen trên thị trường có giá khoảng 600 triệu đồng, tùy thuộc vào kích thước, chất liệu và tình trạng. Món quà còn lại là Cartier LOVE Bracelet, Medium Model có giá khoảng 185 triệu đồng. Cộng thêm chiếc nhẫn cầu hôn cùng chi phí cho màn cầu hôn được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, dân tình ước tính số tiền Nhan Phúc Vinh bỏ ra để đánh dấu cột mốc đặc biệt với Khả Ngân có thể xấp xỉ 1 tỷ đồng.

Ngay trong đêm, Khả Ngân chia sẻ bức ảnh selfie với Nhan Phúc Vinh, đính kèm là dòng trạng thái dài nói về mối quan hệ này: "Một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân. Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn 'món quà' đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn.

Cảm ơn gia đình, bạn bè, các anh chị em và tất cả khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng Ngân trong suốt thời gian qua. Ngân thật sự rất trân quý. Bước sang một vai trò mới, Ngân vẫn là Ngân, vẫn yêu công việc và sẽ tiếp tục với những dự án, những điều mới mẻ trong thời gian tới. Mong rằng Ngân vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và tình cảm của mọi người".

Khả Ngân hạnh phúc chia sẻ về hành trình mới của mình với công chúng

Trong bài đăng, Khả Ngân gọi đây là "hành trình hạnh phúc nhất" và nhắc đến việc cùng Nhan Phúc Vinh xây dựng "mái ấm nhỏ". Đáng chú ý, nữ diễn viên còn sử dụng biểu tượng em bé khi nói về một "món quà", khiến cư dân mạng lập tức đặt dấu hỏi về ý nghĩa phía sau những câu chữ này.

Sự tò mò càng tăng lên khi thời gian gần đây, Khả Ngân nhiều lần xuất hiện với vòng 2 trông đầy đặn hơn trước. Trong một số hình ảnh được bạn bè đăng tải sau buổi cầu hôn, nữ diễn viên gây chú ý với nhiều khoảnh khắc khoảnh khắc dùng tay che phần bụng đã to lớn của mình khiến nhiều người suy đoán cô và Nhan Phúc Vinh đã có "tin vui".

Khả Ngân diện đồ rộng, thoải mái trong những buổi tụ họp bạn bè. Và có thể nhận thấy, hiện tại vòng 2 của nữ diễn viên đã lớn rõ

Ảnh: FBNV