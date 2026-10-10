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Nhan Phúc Vinh nịnh vợ cỡ này bảo sao Khả Ngân không thương cho được

Liên Hoa
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Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh không thể hiện tình cảm thì thôi, chứ công khai ngọt ngào thì dân tình được phen "lụi tim".

Những ngày qua, Nhan Phúc Vinh có mặt tại Đài Loan (Trung Quốc) để tham gia hoạt động đạp xe của một nhãn hàng. Nam diễn viên liên tục cập nhật hình ảnh, video trong chuyến đi, chia sẻ những khoảnh khắc tham gia hoạt động cùng mọi người. Những khoảnh khắc trong hoạt động này được tổng hợp thành đoạn clip để thi với team khác.

Đáng chú ý, Khả Ngân đã chia sẻ lại bài đăng này lên trang cá nhân, đồng thời nhắn nhủ mọi người ủng hộ "anh nhà". Nữ diễn viên viết: "Sáng sớm anh nhà chào buổi sáng các kiểu và tâm sự rằng bài này của team cần nhiều team để chiến thắng, nên cả nhà thương tình thả tim giúp anh nhà em. Xin chân thành cảm ơn cả nhà".

Nhan Phúc Vinh nịnh vợ cỡ này bảo sao Khả Ngân không thương cho được- Ảnh 1.

Khả Ngân chia sẻ bài viết kêu gọi ủng hộ "anh nhà"

Không chỉ nhắn gửi nhờ mọi người ủng hộ Nhan Phúc Vinh, dưới phần bình luận, Khả Ngân còn khiến cư dân mạng "lụi tim" khi công khai cách gọi ngọt ngào. Cụ thể, nữ diễn viên viết: "Thả tim giùm anh chả húi (cách gọi ông xã thúi - PV), vận động hết cả hành lang"

Động thái tuy nhỏ nhưng cho thấy nữ diễn viên vẫn dõi theo và nhiệt tình cổ vũ cho chồng yêu. Không cần những lời lẽ quá cầu kỳ, cách Khả Ngân công khai tiếp sức cho Nhan Phúc Vinh cũng đủ khiến màn tương tác của cặp đôi trở nên đáng yêu.

Nhan Phúc Vinh nịnh vợ cỡ này bảo sao Khả Ngân không thương cho được- Ảnh 2.

Nhan Phúc Vinh có vợ yêu quá cưng chiều mình

Trước đó không lâu, Nhan Phúc Vinh cũng khiến mạng xã hội chú ý khi đăng ảnh Khả Ngân đang mang thai, dành cho cô những lời ngọt ngào và gọi vợ là "em bé". Đặc biệt, nam diễn viên còn tranh thủ xin phép vợ cho mình được đi leo núi vào năm sau.

Cụ thể, anh hài hước viết: "Năm sau cho anh đi trêu CHĂM MAI (cách nói đùa của cự ly 100 miles - PV) nha!". Sau đó, Nhan Phúc Vinh còn chia sẻ thêm rằng nếu chụp được một bức ảnh như mong muốn thì có thể xem như mình đã được cấp "visa".

Màn xin phép vừa dí dỏm vừa tình cảm nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả. Nhiều người thích thú trước cách nam diễn viên vừa thể hiện tình yêu với vợ, vừa khéo léo "thương lượng" để tiếp tục theo đuổi đam mê thể thao.

Nhan Phúc Vinh nịnh vợ cỡ này bảo sao Khả Ngân không thương cho được- Ảnh 3.

Màn nịnh vợ công khai của Nhan Phúc Vinh

Nhan Phúc Vinh vốn yêu thích các môn thể thao sức bền, từ chạy bộ đến đạp xe và leo núi. Trong khi đó, Khả Ngân cũng có niềm đam mê với việc tập luyện, thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao. Sở thích chung này cũng chính là một phần giúp cả hai gắn bó với nhau.

Sau khi công khai mối quan hệ, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh không liên tục nhắc tên nhau để tạo sự chú ý mà chỉ lựa chọn thời điểm phù hợp để chia sẻ.

Đầu tiên là khoảnh khắc công khai mối quan hệ. Sau đó, cả hai tiếp tục xác nhận tin vui có con đầu lòng. Mỗi lần xuất hiện đều là một thông tin đủ lớn để công chúng chú ý, thay vì liên tục đưa chuyện tình cảm vào những chia sẻ thường ngày. Đồng thời, mỗi người vẫn duy trì công việc riêng như trước.

Nhan Phúc Vinh nịnh vợ cỡ này bảo sao Khả Ngân không thương cho được- Ảnh 4.

Hậu công khai mối quan hệ, cặp đôi chuẩn bị chào đón "thiên thần nhí"

 Ảnh: Tổng hợp

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