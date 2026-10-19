Nhan Phúc Vinh dắt vợ đi ra mắt, mẹ bầu Khả Ngân mặt mộc vẫn xinh

Đây cũng là lần đầu tiên Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh lộ diện chung sau khi công bố có con.

Mới đây, Nhan Phúc Vinh khiến dân tình chú ý khi dẫn bà xã Khả Ngân đi gặp gỡ hội bạn thân. Theo đó, nam diễn viên đảm nhận vai trò chủ xị, đưa hội bạn chạy bộ đi ăn. Nhân dịp này, Nhan Phúc Vinh đưa bà xã đi cùng. Đây cũng là lần hiếm hoi cặp đôi lộ diện chung sau khi thông tin Khả Ngân mang thai được công bố.

Trong bức ảnh được nam diễn viên chia sẻ, Nhan Phúc Vinh diện áo phông trắng, quần short đơn giản, đứng cạnh vợ. Khả Ngân chọn áo và váy dài thoải mái, ghi điểm với gương mặt rạng rỡ dù không trang điểm cầu kỳ. Cả hai xuất hiện bên nhóm bạn trong không khí vui vẻ, thoải mái. Không cần xuất hiện tại sự kiện hay ăn diện cầu kỳ, khoảnh khắc đời thường của cặp đôi vẫn thu hút sự chú ý nhờ vẻ gần gũi, tự nhiên.

Nhan Phúc Vinh đưa Khả Ngân đi ăn, gặp gỡ hội bạn chạy bộ trong sự kiện ở Đài Loan (Trung Quốc) vừa qua

Những ngày qua, Nhan Phúc Vinh có chuyến công tác tại Đài Loan (Trung Quốc) để tham gia một sự kiện. Nam diễn viên liên tục cập nhật hình ảnh, video trong chuyến đi, chia sẻ những khoảnh khắc tham gia hoạt động cùng mọi người. Những khoảnh khắc trong hoạt động này được tổng hợp thành đoạn clip để thi với team khác.

Dù không trực tiếp đồng hành cùng ông xã trong chuyến đi, Khả Ngân vẫn thể hiện sự ủng hộ dành cho chồng theo cách rất riêng. Khả Ngân đã chia sẻ lại bài đăng này lên trang cá nhân, đồng thời nhắn nhủ mọi người ủng hộ "anh nhà". Nữ diễn viên viết: "Sáng sớm anh nhà chào buổi sáng các kiểu và tâm sự rằng bài này của team cần nhiều team để chiến thắng, nên cả nhà thương tình thả tim giúp anh nhà em. Xin chân thành cảm ơn cả nhà".

Không chỉ nhắn gửi nhờ mọi người ủng hộ Nhan Phúc Vinh, dưới phần bình luận, Khả Ngân còn khiến cư dân mạng "rụng tim" khi công khai cách gọi ngọt ngào. Cụ thể, nữ diễn viên viết: "Thả tim giùm anh chả húi (cách gọi ông xã thúi - PV), vận động hết cả hành lang".

Cách Khả Ngân ủng hộ chồng khiến nhiều người "rụng tim" vì quá ngọt ngào

Chuyện tình cảm của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân từng khiến nhiều người bất ngờ bởi cả hai vốn khá kín tiếng. Tối 31/8, nam diễn viên bất ngờ công khai khoảnh khắc cầu hôn Khả Ngân trên trang cá nhân, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "She said yes" (tạm dịch: Cô ấy đồng ý). Trong hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên nở nụ cười hạnh phúc, trên tay đeo chiếc nhẫn cầu hôn. Cùng thời điểm, Khả Ngân cũng đăng tải bài viết xác nhận bước sang một chặng đường mới, bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đồng hành cùng nửa kia xây dựng tổ ấm riêng.

Đáng chú ý, Khả Ngân còn nhắc đến một “món quà” khiến hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn. Chi tiết này nhanh chóng khiến cư dân mạng đặt nghi vấn nữ diễn viên đang mang thai. Đến tối 1/10, cô chính thức chia sẻ loạt ảnh khoe bụng bầu, xác nhận tin vui mang thai con đầu lòng. Trong những hình ảnh đời thường, Khả Ngân diện trang phục năng động, thoải mái, lần đầu để lộ bụng bầu trước công chúng. Thông tin nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả và đồng nghiệp.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh nhận nhiều lời chúc phúc hậu công khai mối quan hệ

Ảnh: FBNV