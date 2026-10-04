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Nhan Phúc Vinh chăm Khả Ngân như “chăm em bé”, xin phép vợ bầu đi leo núi mà tình cỡ này

Vân Chi
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Nhan Phúc Vinh dành những lời yêu thương đến với Khả Ngân khi cô mang bầu khiến dân tình xuýt xoa khen ngợi và quả quyết: "Phải lấy người như anh".

Nhan Phúc Vinh chăm sóc Khả Ngân như em bé trong thời kỳ mang bầu - Ảnh 1.

Thời gian vừa qua, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân công khai chuyện tình cảm và chuẩn bị tiến tới hôn nhân, nhận nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Không những thế, Khả Ngân cũng xác nhận chuyện cô đang mang thai đầu lòng và chuẩn bị làm mẹ.

Mới đây, Nhan Phúc Vinh cũng có động thái đáng chú ý. Sao phim "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do" đăng ảnh Khả Ngân mang bụng bầu và dành cho cô những lời âu yếm, gọi cô là "em bé". Không những thế, Nhan Phúc Vinh còn khéo léo xin phép vợ bầu để sang năm được đi leo núi.

Nhan Phúc Vinh chăm sóc Khả Ngân như em bé trong thời kỳ mang bầu - Ảnh 2.

Nhan Phúc Vinh đăng ảnh vợ bầu và khéo léo xin phép nàng cho đi leo núi.

"Năm sau cho anh đi trêu CHĂM MAI (đi leo núi) nha!”
Xong chụp được cái hình như này…
Vậy là coi như đã được cấp “visa” rồi phải không ạ", Nhan Phúc Vinh chia sẻ.

Phía dưới bức ảnh, nhiều người khen ngợi Nhan Phúc Vinh chăm vợ bầu khéo, lại biết chụp ảnh cho vợ, quả là một anh chồng "điểm 10".

"Hạnh phúc qué cái đôi này", một người dùng bình luận.

"Hạnh phúc quá đi, 2 người sẽ cho ra cực phẩm", một người khác viết.


Trên mạng xã hội, một số khán giả hài hước dự đoán rằng nếu Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân có con, em bé sẽ sở hữu ngoại hình nổi bật.


Nhan Phúc Vinh gây ấn tượng với vẻ ngoài nam tính, góc cạnh, trong khi Khả Ngân được chú ý bởi nét đẹp trẻ trung, thanh tú. Sự kết hợp về mặt ngoại hình khiến nhiều người không khỏi tò mò và đưa ra những dự đoán vui về diện mạo của thế hệ sau.


Nhan Phúc Vinh chăm sóc Khả Ngân như em bé trong thời kỳ mang bầu - Ảnh 3.
Nhan Phúc Vinh chăm sóc Khả Ngân như em bé trong thời kỳ mang bầu - Ảnh 4.

Một số khán giả hài hước dự đoán rằng nếu Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân có con, em bé sẽ sở hữu ngoại hình nổi bật.


Trước đó, tối 1.10, Khả Ngân lần đầu xác nhận đang mang thai con đầu lòng. Nữ diễn viên chia sẻ loạt ảnh đời thường trong trang phục crop top và quần thể thao, thoải mái để lộ bụng bầu đang lớn dần.


Khác với những lần xuất hiện trước đây thường chọn trang phục rộng hoặc góc chụp để che vòng hai, lần này Khả Ngân tự tin khoe vóc dáng mẹ bầu. Dù đang mang thai, cô vẫn giữ vẻ ngoài tươi tắn, gương mặt thon gọn và làn da sáng.


Nhan Phúc Vinh chăm sóc Khả Ngân như em bé trong thời kỳ mang bầu - Ảnh 5.
Nhan Phúc Vinh chăm sóc Khả Ngân như em bé trong thời kỳ mang bầu - Ảnh 6.
Nhan Phúc Vinh chăm sóc Khả Ngân như em bé trong thời kỳ mang bầu - Ảnh 7.

Khả Ngân mới xác nhận mang thai con đầu lòng.


Cuối tháng 8, Khả Ngân xác nhận đã nhận lời cầu hôn từ Nhan Phúc Vinh. Trước đó, cả hai giữ kín chuyện hẹn hò, gần như không chia sẻ về mối quan hệ trước công chúng. Vì vậy, thông tin nữ diễn viên công khai chuyện tình cảm thu hút sự quan tâm của khán giả.


Khả Ngân cho biết cô muốn giữ những câu chuyện riêng tư còn lại cho gia đình nhỏ. Thời gian gần đây, nữ diễn viên cũng ít xuất hiện tại các sự kiện, chủ yếu tập trung cho công việc và dành thời gian bên bạn bè. Sau khi công khai chuyện tình cảm, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh nhận được nhiều lời chúc từ đồng nghiệp và khán giả.

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Tags

Nhan Phúc Vinh

Khả Ngân

chuyện tình cảm

mang thai

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