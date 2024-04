Nhan nhản lừa đảo việc nhẹ lương cao: Cảnh giác thế nào để không bị "sập bẫy"?

Lừa đảo "việc nhẹ lương cao" là một trong 24 hình thức lừa đảo trên không gian mạng được Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an liên tục đưa ra các cảnh báo, đồng thời tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức để người dân cảnh giác. Thế nhưng, nhiều nạn nhân vẫn mắc bẫy bởi những những kịch bản tinh vi.

Mới đây, Bộ Công an lại tiếp tục cảnh báo đến người dân về chiêu lừa tuyển cộng tác viên (CTV) làm online tại nhà. Qua video do VCCorp trong vai trò Ban truyền thông của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia thực hiện, người xem sẽ "nhận diện" được các thủ đoạn để tránh "sập bẫy" lừa đảo tuyển CTV online.

Xem video: https://www.facebook.com/story

Tuyển CTV online - Chiêu lừa cũ, nạn nhân mới

Nắm bắt được tâm lý của nhiều người muốn có công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao, các nhóm đối tượng đã sử dụng thủ đoạn lừa đảo thông qua việc tuyển cộng tác viên làm việc online với tỷ lệ hoa hồng lớn. Không ít người đã trở thành nạn nhân của các thủ đoạn này với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng.

Chiêu lừa tuyển CTV online đánh đúng tâm lý của nhiều người muốn tìm việc làm ổn định, thu nhập tốt

Thủ đoạn các đối tượng lừa đảo thường dùng là cho các nạn nhân được hưởng mức hoa hồng cao. Thời gian đầu, với các đơn hàng giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng đầy đủ.

Thời gian đầu, đối tượng lừa đảo gây dựng niềm tin với nạn nhân bằng cách hoa hồng rất đầy đủ

Sau khi tạo được lòng tin với các nạn nhân, các đối tượng dẫn dụ chốt nhiều đơn hàng với số tiền lớn ở những lần tiếp theo, sau đó đưa ra nhiều lý do để không hoàn tiền và thanh toán hoa hồng như: Cú pháp soạn tin bị sai, hệ thống bị lỗi…

Lúc này, nếu muốn nhận lại tiền, phía bên kia sẽ yêu cầu nạn nhân phải chuyển khoản thêm tiền cho đơn hàng để lấy lại số tiền trước đó, nếu không sẽ bị mất toàn bộ.

Sau khi nạn nhân nộp tiền vào một số tiền đủ lớn thì kẻ gian sẽ khóa các tài khoản để chiếm đoạt tiền.

Nhiều người, nhất là những bạn trẻ muốn tìm việc làm thêm hay những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, ở nhà rảnh rỗi muốn có thêm thu nhập từ công việc online đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo kiểu này.

Làm gì để không “sập bẫy” lừa tuyển CTV online?

Để bản thân không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn tuyển cộng tác viên online, trước hết, chúng ta cần nâng cao hiểu biết của bản thân với công việc mình sắp làm, đồng thời cần lưu ý những công việc kiếm tiền quá dễ dàng đều tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Cơ quan chức năng lưu ý những vấn đề sau để không sập bẫy lừa đảo:

Lừa đảo thường hứa hẹn công việc có thu nhập cao và dễ dàng, mà không yêu cầu kỹ năng hay kinh nghiệm đặc biệt.

- Tìm hiểu kỹ thông tin tuyển dụng từ các trang web, nguồn chính thống

- Không ứng tiền cho người lạ. Nếu bạn được yêu cầu nộp một khoản tiền tạm ứng trước khi bắt đầu công việc, hãy cảnh giác. Lừa đảo thường sử dụng chiêu này để chiếm đoạt số tiền của bạn mà không cung cấp công việc thực tế.

- Báo với Cơ quan Công an khi bị lừa để được tư vấn.

Và quan trọng nhất hãy nhớ rằng không bao giờ có công việc nhẹ lương cao. "Miếng pho mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột", những món hời được phơi bày quá lộ liễu vẫn thường chứa đựng cạm bẫy, rủi ro lớn đằng sau.