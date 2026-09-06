Nhận mưa bàn thua, tuyển Campuchia trượt vé giải châu Á đầy cay đắng

Tuyển Campuchia đã đánh rơi tấm vé đi tiếp trên sân nhà.

Trước thềm trận đấu với U20 Kuwait, U20 Campuchia nắm lợi thế lớn. Đội bóng xứ Angkor chỉ cần kết quả hòa là sẽ giữ vững ngôi nhì bảng đồng thời giành tấm vé cho đội nhì bảng xuất sắc để lọt vào VCK U20 châu Á 2027. Cộng thêm lợi thế sân nhà, U20 Campuchia càng thêm tự tin.

Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát của U20 Campuchia. Họ sớm nhận bàn thua ở ngay phút thứ 12 trước U20 Kuwait. Những sai sót liên tiếp khiến đội bóng xứ Angkor liên tiếp bị đối phương chọc thủng lưới. Hiệp một kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về U20 Kuwait.

U20 Campuchia để thua 0-5 trước U20 Kuwait

Những nỗ lực trong hiệp hai không thể giúp U20 Campuchia lật ngược tình thế. Đội chủ nhà nhận thêm 2 bàn thua và kết thúc trận đấu với tỉ số thua chung cuộc 0-5.

Kết quả này khiến U20 Campuchia đánh mất vị trí nhì bảng vào tay chính U20 Kuwait và bỏ lỡ cơ hội giành tấm vé dự VCK U20 châu Á lần đầu tiên kể từ năm 1974. Không chỉ có vậy, họ còn rơi xuống cuối bảng và đối mặt nguy cơ xuống hạng.