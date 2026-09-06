Lập công ngay trong ngày chào sân, cầu thủ Việt kiều 19 tuổi "ghi điểm" với HLV Kim Sang-sik

Thêm một cầu thủ Việt kiều tạo ra dấu ấn tại đấu trường V.League.

Ngay trong ngày ra mắt sân chơi V.League, hậu vệ Việt kiều Lenn Minh Tran đã được xếp đá chính bên cánh phải trong đội hình CLB CA TP.HCM. Đối mặt với đối thủ giàu truyền thống là Hà Nội FC, cầu thủ 19 tuổi gặp không ít khó khăn.

Dù vậy, với nỗ lực vượt bậc, Lenn Minh Tran không chỉ thi đấu trọn vẹn 90 phút để góp công vào chiến thắng 3-1 dành cho CLB CA TP.HCM mà còn có pha kiến tạo đẹp mắt. Phút 27, nhận bóng bên cánh phải, hậu vê 19 tuổi tạt bóng chính xác vào vòng cấm địa. Tiến Linh tận dụng tốt cơ hội mà đồng đội trao cho, đánh đầu tung lưới thủ thành Quan Văn Chuẩn.

Lenn Minh Tran trong ngày ra mắt V.League

Một màn chào sân rất đáng nhớ dành cho Lenn Minh Tran. Với những gì đã thể hiện, hậu vệ mang 2 dòng máu Việt-Bỉ được đánh giá có tiềm năng trở thành sự bổ sung chất lượng cho U23 Việt Nam trong tương lai gần.

Sinh năm 2007 tại Bỉ, Lenn Minh Tran trưởng thành từ lò đào tạo CLB KRC Genk (Bỉ). Năm 2025, cầu thủ cao 1m69 gia nhập MVV Maastricht. Mùa giải 2025/26 vừa qua, Lenn Minh Tran ra sân 32 trận tại Eerste Divisie (hạng 2 trong hệ thống bóng đá Hà Lan) trong màu áo MVV Maastricht. Vị trí sở trường của cầu thủ 19 tuổi là hậu vệ phải. Nhưng anh cũng có thể chơi tiền vệ hoặc hậu vệ trái nếu cần.

Từng vô địch giải trẻ tại Bỉ, Lenn Minh Tran sớm “lọt mắt xanh” các cấp độ tuyển trẻ Bỉ. Anh đã khoác áo U16, U18 và U19 Bỉ. Tại vòng loại U19 Euro 2026, Lenn Minh Tran được đá chính 1 trận khi U19 Bỉ thắng 1-0 trước U19 Bắc Macedonia.

Với việc về V.League thi đấu, cơ hội nhập quốc tịch Việt Nam để thi đấu cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam cũng rộng mở hơn đáng kể cho Lenn Minh Tran. CLB CA TP.HCM thời gian gần đây rất có duyên với các cầu thủ Việt kiều như Patrik Lê Giang, Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng.

Mùa giải 2026/27, ngoài đấu trường V.League, Lenn Minh Tran có cơ hội cùng CLB CA TP.HCM tham dự Cúp C1 Đông Nam Á và so tài với những đối thủ cực mạnh như Buriram United, Ratchaburi (Thái Lan), Kuching City (Malaysia) và Tampines Rovers (Singapore).