Người hùng 2 lần vô địch AFF Cup dính chấn thương, HLV Kim Sang-sik gặp khó trước ngày đấu Thái Lan

Cầu thủ đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển Việt Nam dính chấn thương.

CLB Ninh Bình giành chiến thắng 4-1 trong ngày mở màn V.League 2026/27. Tuy nhiên, tiền vệ Hoàng Đức lại không được đăng ký thi đấu. HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Hai vòng đấu tới đây Hoàng Đức sẽ không thể trở lại. Trận tới là Thanh Hóa thì Hoàng Đức chắc chắn không thi đấu được".

Được biết, Hoàng Đức bị chấn thương từ trận chung kết lượt về AFF Cup 2026. Tiền vệ 28 tuổi đang được điều trị và phục hồi tại CLB Ninh Bình dưới sự theo dõi chặt chẽ của các bác sĩ. Quá trình phục hồi có tiển triển tốt. Đội ngũ y tế CLB Ninh Bình sẽ tùy vào thể trạng của Hoàng Đức để có những tư vấn về thời điểm trở lại tập luyện và thi đấu.

Hoàng Đức đang phải chữa trị chấn thương

Chấn thương của Hoàng Đức mang tới nỗi lo lớn cho HLV Kim Sang-sik đội tuyển Việt Nam. Tại AFF Cup 2026, cầu thủ 28 tuổi đá chính trong tất cả các trận đấu và góp công lớn vào chức vô địch. Trong những phút cuối trận chung kết lượt về gặp Thái Lan, Hoàng Đức phải rời sân vì chấn thương. Từ đó đến nay, ngôi sao 2 lần vô địch AFF Cup chưa thể trở lại thi đấu.

Chỉ ít ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là giải đấu được dự báo mang tới nhiều thách thức lớn cho đoàn quân áo đỏ. Thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm bảng B hạng đấu Premier cùng 3 đối thủ: Thái Lan, Philippines và Pakistan.